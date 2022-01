Pochmurna niedziela z opadami. Na początku tygodnia będzie porywiście wiać

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami, tylko w pasie południowym kraju możliwe są większe rozpogodzenia. Na północy i częściowo na zachodzie pojawią się słabe opady śniegu, przechodzącego w opady śniegu z deszczem i deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2℃ w centrum kraju, do 4℃ na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu i miejscami w górach dość silny rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z umiarkowanymi opadami śniegu, przechodzącego w opady śniegu z deszczem i deszczu 5-10 l/mkw. Na północy kraju pojawią się stopniowo postępujące większe przejaśnienia, następnie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 1℃ na wschodzie, przez 3℃ w centrum kraju, do 7℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, dość silny i silny, osiągając do 50-70 km/h. Na południu i wybrzeżu okaże się porywisty do 70-90 km/h.

We wtorek utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 0℃ na Suwalszczyźnie, przez 1℃ w centrum kraju, do 5℃ na Nizinie Szczecińskiej. Powieje zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Jedynie na południowym wschodzie w pierwszej części dnia będzie dość silny, rozpędzając się do 40-60 km/h.