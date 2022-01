Czy dziś znowu zawieje? Nowa prognoza pogody

Burze, burze śnieżne i silny, porywisty wiatr – wszystko to przetoczyło się przez Polskę 17 stycznia. W poniedziałek straż pożarna miała pełne ręce roboty, interweniując raz po raz, w wielu miejscach w kraju odnotowano przerwy w dostawach prądu.

Po takiej nietypowej dla stycznia pogodzie we wtorek nastąpi pewna normalizacja. Wtorek 18 stycznia będzie pogodny, ale chłodny. Temperatury od -1 stopnia na południu do 4 stopni na północnym-zachodzie. Na szczęście osłabnie wiatr, który będzie słaby i umiarkowany. Jednocześnie na południu kraju może być on porywisty, ale tylko w okolicy gór.

Choć to koniec silnego wiatru, z powodu którego w prawie całej Polsce wydano ostrzeżenia 2. stopnia, nie kończą się inne pogodowe problemy. Teraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed oblodzeniem (nie wydano ich dla woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wschodnio-północnej części wielkopolskiego).

W kolejne dni, 19-20 stycznia, w środę i czwartek temperatura będzie nieznacznie powyżej zera. Dodatkowo w czwartek możemy spodziewać się opadów śniegu.

Czytaj też:

Burza śnieżna także w Warszawie. Grubo ponad setka interwencji straży pożarnej