Przelotne opady śniegu i wiatr o prędkości 80 km/h. Prognoza pogody na piątek

Na piątek meteorolodzy zapowiadają poprawę pogody w zachodniej Polsce, na wybrzeżu, Pomorzu i na Warmii. Będzie tam pogodnie i bez opadów. Na wschodzie, centrum i południu – stopniowo zanikający przelotny śnieg (do 3 cm). Wiatr umiarkowany, okresami w porywach 40-70 km/h, północno-zachodni.

Pogoda na piątek. Ile stopni wskażą termometry?

Temperatura maksymalna od -2 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą przekraczać 80 km/h. Ciśnienie rośnie, w Warszawie, w południe, 1000 hPa.

