Pogoda pod znakiem deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Miejscami silny wiatr

W czwartek początkowo w całym kraju zachmurzenie będzie całkowite. Wystąpią słabe i umiarkowane, przejściowo intensywne opady – na zachodzie i północnym zachodzie deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południu spadnie do 2-5 centymetrów śniegu, miejscami mokrego. W drugiej części dnia możliwe są przejaśnienia i rozpogodzenia na Pomorzu Zachodnim. Poza tym w rejonie południowo-wschodniej Polski prognozuje się mieszane opady oraz mokrego śniegu, które przejściowo będą intensywne.

Warunki na drogach będą utrudnione, zrobi się ślisko, a widzialność spadnie poniżej 1000 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 4-6℃ na zachodzie. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, w porywach rozpędzi do do 40-50 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 70-80 km/h.

Pogoda na weekend

Piątek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu na zachodzie i w centrum. Jedynie na zachodzie możliwe są rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego. Nie będzie tam też padać. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2℃ na wschodzie do 4-5℃ na zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, na Wybrzeżu porywy osiągną do 70-80 km/h.

Początkowo sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów. W ciągu dnia, od zachodu, zachmurzenie będzie szybko wzrastać do całkowitego. Wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Opady będą umiarkowane, miejscami dość silne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 do 0℃ na wschodzie do 5-7℃ na zachodzie. Wiatr dość silny, w porywach silny, powieje z południowego zachodu. Na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 70-90 km/h.