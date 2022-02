Prognoza pogody. Złe wieści dla miłośników zimy. Będzie wietrznie i deszczowo

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami na wschodzie kraju. Na zachodzie okresami będą pojawiać się opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, poza tym miejscami może spaść do 2 centymetrów śniegu. Na drogach będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2℃ w centrum kraju, do 6℃ na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słabo i umiarkowanie.

Pogoda na piątek 4 lutego

W piątek 4 lutego na północnym zachodzie kraju okresami będą występować opady deszczu do 5 l/mkw. a na północnym wschodzie i wschodzie popada deszcz ze śniegiem. Będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 0℃ na Podlasiu, przez 4℃ w centrum kraju, do 8℃ na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Pierwszy dzień weekendu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu do 2 cm oraz śniegu z deszczem. Padać nie powinno jedynie w północno-zachodniej części kraju. Temperatura sięgnie maksymalnie od 2℃ na Podlasiu, przez 4℃ w centrum kraju, do 5℃ na zachodzie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

