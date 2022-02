Niż Dudley przyniesie burze, deszcz i wiatr. W porywach nawet 120 km/h

W czwartek 17 lutego przeważać będzie duże zachmurzenie z przejściowymi rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Spadnie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie 10-20 l/mkw. Poza tym wystąpią lokalnie pojedyncze burze z opadem krupy śnieżnej, drobnego gradu.

Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 stopni Celsjusza na północy Polski do 9-11℃ na południu. Najwyższe wartości prognozowane są nad ranem, następnie w ciągu dnia temperatura będzie stopniowo spadać. W całym kraju powieje silny, północno-zachodni, porywisty wiatr. Rozpędzi się do 80-100 kilometrów na godzinę, w górach i podczas burzy nawet do 120 km/h.

Jaka pogoda w piątek 18 lutego?

Piątek 18 lutego przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Nad ranem popada słaby przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem na wschodzie kraju. W drugiej części dnia od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i pojawią się słabe i umiarkowane, ciągłe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5℃ na wschodzie do 7-9℃ na zachodzie Polski. Południowo-zachodni wiatr będzie na zachodzie umiarkowany, na wschodzie i w centrum dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h.

Pogoda na sobotę 19 lutego

Sobota 19 lutego upłynie na północy i częściowo w centrum kraju pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu możliwe są liczne rozpogodzenia bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4℃ w rejonie Suwałk do 7-9℃ na południu Polski. Powieje umiarkowany, północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni wiatr. Będzie silny, osiągający w porywach do 80-100 km/h.

