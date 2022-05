IMGW ostrzega przed gwałtowną zmianą pogody. Wszystko zacznie się już w piątek

Środa będzie ostatnim dniem ze stabilną aurą. Na zachodzie odnotujemy 19-22 st. C, podczas gdy na wschodzie nie będzie to więcej niż 14-15 st. C. W centrum również bez wielkiego zaskoczenia – od 16 st. C w Warszawie do 18-19 st. C w Kaliszu i Bydgoszczy. Zdecydowanie chłodniej będzie jedynie na północy. We Władysławowie słupek rtęci zatrzyma się na 11. kresce, a w Gdańsku w okolicy 13 st. C.

Pogoda szykuje ogromne zmiany. Czwartek i piątek z eksplozją ciepła

Już w czwartek do naszego kraju dotrze masa gorącego powietrza z południa Europy, a słupki rtęci będą błyskawicznie rosły. Najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej i Wielkopolsce, gdzie termometry wskażą nawet 27-28 st. C. Im dalej na wschód, tym chłodniej. W centrum odnotujemy jeszcze 24-26 st. C, podczas gdy przy granicy będą to już maksymalnie 22 st. C.

W piątek również możemy spodziewać się bardzo wysokich temperatur. W Warszawie i Łodzi termometry wskażą 26 st. C, a na Dolnym Śląsku możliwe jest jeszcze 27 st. C. Niestety z północy do naszego kraju zacznie spływać zdecydowanie chłodniejsze powietrze, dlatego w Słupsku, czy Koszalinie będzie już maksymalnie 16-17 st. C. Na styku ciepłej i wilgotnej masy powietrza będą zachodziły gwałtowne zmiany, podczas których nie można wykluczyć burz.

Burze, ulewy i silny wiatr. IMGW przestrzega przed zmianą pogody

Pogoda zacznie się psuć już w piątek. Jak podaje Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB „wg. prognozy numerycznej z piątku na sobotę przez Polskę będzie wędrował chłodny front atmosferyczny, który sprawi, że pogoda stanie się niebezpieczna. Możemy liczyć na burze, punktowe ulewy oraz silne porywy wiatru”. Wiatr będzie bardzo mocno dawał się nam we znaki. Wszystko wskazuje na to, że jego porywy na północy kraju będą osiągały nawet 90-100 km/h.

Centrum ostrzega również, że są to dopiero wstępne prognozy, które mogą jeszcze ulec zmianie. Niewykluczone, że przejście frontu się opóźni, wówczas burze uaktywnią się w centrum i na wschodzie kraju dopiero w sobotę.