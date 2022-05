Nawalne opady deszczu, a nawet gradobicia. Pogoda mocno namiesza

W czwartek czeka nas ogromny kontrast termiczny. O ile rano w wielu miejscach odnotowywaliśmy zaledwie 1-4 st. C, o tyle po południu w zasadzie na terenie całego kraju słupki rtęci zatrzymają się minimum na wysokości 21-24 st. C. Oznacza to, że w zaledwie kilka godzin temperatura wzrośnie o 20 stopni i więcej.

Czwartek ostatnim dniem ze stabilną aurą. Później pogoda zacznie się gwałtownie zmieniać

19 maja zdecydowanie najcieplej będzie na zachodzie kraju. W woj. lubuskim na termometrach zobaczymy ok. 27 st. C, choć miejscami może to być nawet 30 st. C. Są zatem szanse na pierwszy w tym roku upał. Im dalej na wschód, tym chłodniej. W centrum odnotujemy jeszcze 24-26 st. C, podczas gdy na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Podlasiu będą maksymalnie 20-23 st. C. Na niebie chmury będą rzadkością, dlatego powinniśmy cieszyć się słoneczną aurą. Ogromne zmiany przyniesie piątek. Temperatura w wielu miejscach nadal będzie bardzo wysoka, na ogół utrzyma się w okolicy 24-28 st. C, poza północą, gdzie ochłodzi się do 16-20 st. C.

Główna zmiana będzie jednak związana z gwałtownymi burzami. Może towarzyszyć im silny wiatr. Modele meteorologiczne są zgodne w kwestii opadów, które lokalnie mogą mieć nawalny charakter. Meteorolodzy nie wykluczają również występowania gradobić.

Pierwsze opady mogą pojawić się już w piątkowe popołudnie. Front wkroczy od zachodu, jednak zgodnie z różnymi modelami, padać i grzmieć może w zasadzie w całym kraju. Burze i opady mogą nam towarzyszyć aż do końca weekendu. Na szczęście charakter zjawisk z każdą kolejną godziną będzie coraz łagodniejszy, a opady będą stopniowo zanikały.

Pojawienie się deszczu to bardzo dobra informacja dla leśników. Z powodu słonecznej i suchej aury na terenie całego kraju występuje zagrożenie pożarowe lasów. Na zdecydowanej większości obszaru Polski jest ono ekstremalne lub bardzo wysokie.

Weekend chłodny. Po niedzieli bez szans na upały

W związku z opadami weekend zapowiada się bardzo chłodno. W sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie 20-21 st. C. Takie wartości odnotujemy jednak wyłącznie w Zielonej Górze i na południu kraju. W pozostałej części Polski na termometrach na ogół 16-17 st. C, a na Wybrzeżu i Mazurach 13-15 st. C. W niedzielę temperatura nigdzie nie przekroczy 20 st. C i w zasadzie w całym kraju utrzyma się na poziomie 14-18 st. C.

Wielkich zmian w pogodzie nie powinniśmy się spodziewać również po weekendzie. Na termometrach zobaczymy wtedy maksymalnie 20-22 st. C. Niewykluczone są również opady, jednak te nie będą one już tak intensywne, jak w piątek i sobotę.

Czytaj też:

Diabełek pyłowy pod Wrocławiem. Niesamowite zjawisko na nagraniu