Pogodowy rollercoaster w czerwcu. Nadciąga fala upałów i ulew

IMGW-PIB opublikowało właśnie prognozy długoterminowe na dwa pierwsze tygodnie czerwca. Już pierwsze dni nowego miesiąca przyniosą długo wyczekiwany wzrost temperatur. Na żar lejący się z nieba trzeba będzie zaczekać tylko kilka dni.

Pogoda długoterminowa na czerwiec. Pierwsze oznaki lata już w weekend

Po kilku dniach z deszczową i chłodną aurą czekają nas miłe zmiany. Już w środę na południu kraju odnotujemy nawet 25-26 st. C. Prawdziwy powiew lata poczujemy jednak dopiero w weekend. W piątek 3 czerwca na południu i zachodzie słupki rtęci wzrosną do 26-28 st. C, a w centrum temperatura osiągnie nawet 25 st. C. Sobota zapowiada się bardzo podobnie, a w niedzielę czeka nas pierwszy tegoroczny upał. Jeżeli aktualne prognozy się sprawdzą, to na południu termometry wskażą 30 st. C. Nawet w centrum odnotujemy 27-28 st. C. Jedynie na północnym wschodzie i wybrzeżu będzie nieco chłodniej – do 24 st. C.

Żar z nieba zacznie się lać w poniedziałek 6 czerwca. Z modeli udostępnionych przez IMGW-PIB wynika, że na południu kraju odnotujemy wtedy nawet 34 st. C. 30-31 st. C pokażą termometry w centrum. Najchłodniej będzie w rejonie Trójmiasta i Suwałk, gdzie słupki rtęci zatrzymają się w okolicy 24. kreski.

W podobnym tonie zapowiada się również drugi tydzień czerwca. Jedynie we wtorek 7 czerwca, środę 8 czerwca i sobotę 11 czerwca możemy spodziewać się nieco niższych temperatur. Na ogół termometry będą wówczas wskazywały 25-27 st. C.

Deszcz nie da za wygraną. Czeka nas prawdziwy pogodowy rollercoaster

Myli się ten, kto sądził, że w związku ze wzrostem temperatur czeka nas okres suchej i słonecznej pogody. Najnowszy model wskazuje, że deszczu w ciągu pierwszych 14 dni czerwca nie powinniśmy spodziewać się wyłącznie w piątek 3 czerwca. Symbolicznie popada również w czwartek 9 czerwca. W pozostałe dni opady będą pojawiały się w wielu regionach, a niejednokrotnie na terenie całego kraju.

Szczególnie intensywnie popada w środę 1 czerwca na północnym zachodzie i północy. Suma opadów może wtedy wynieść nawet 21 mm. Równie intensywnego deszczu powinniśmy się spodziewać również w poniedziałek 6 czerwca. Wtedy jednak najbardziej zagrożone będą południowe i zachodnie regiony kraju.

