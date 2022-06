IMGW ostrzega. Środa pod znakiem burz i gradobicia. Kolejne dni przyniosą duże zmiany

Czerwiec przywitał nas hucznie, i to dosłownie. W nocy z 31 maja na 1 czerwca w wielu miejscach w Polsce przeszły burze z intensywnymi opadami deszczu. W kolejnych godzinach również nie zabraknie niebezpiecznych zjawisk. Mamy też dobrą wiadomość. Zmiany pogody są bardzo blisko, a parasole zostawimy w domach już w piątek.

Gdzie jest burza? IMGW ostrzega mieszkańców siedmiu województw

Od godziny 8 rano aż go godziny 20 będą obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem. Alertem zostały objęte województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także wschodnia część woj. zachodniopomorskiego, oraz północna wielkopolskiego i mazowieckiego.

Podczas burz może spaść nawet 35 mm wody. Niebezpieczny będzie również wiatr, którego prędkość będzie dochodzić do 85 km/h. Meteorolodzy nie wykluczają również lokalnych gradobić.

Dodatkowo w środę Polska zostanie podzielona na dwie części. Im dalej na północ od linii Zielona Góra – Warszawa – Siedlce, tym chłodniej. Nad morzem odnotujemy zaledwie 14-15 st. C. W Poznaniu i Płocku temperatury wzrosną do 18-19 st. C.

Na południe od wcześniej wspomnianej linii będzie zdecydowanie cieplej. Najwyższe wartości odnotujemy w okolicach Krakowa, Kielc, Radomia i na północ od Lublina. Tu słupki rtęci zatrzymają się w pobliżu 25. kreski. W pozostałych regionach odnotujemy 20-22 st. C.

Pogoda szykuje zmiany. Powiew ciepła już w piątek

W czwartek możemy spodziewać się bliźniaczej aury. W wielu miejscach będą pojawiały się opady (sucho wyłącznie na zachodzie), a temperatura będzie oscylować w pobliżu 20 st. C. Znaczące zmiany przyniesie dopiero piątek. Na moment zapomnimy wtedy o opadach, a i temperatura zachęci do spędzenia czasu poza domem.

Z najnowszych modeli, które udostępniło IMGW-PIB, wynika, że już 3 czerwca w Warszawie odnotujemy 25 st. C, a jeszcze cieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie na termometrach zobaczymy nawet 26 st. C. Chłodniej nadal będzie na północy kraju. W Koszalinie słupki rtęci zatrzymają się na 17. kresce, ale już w Gdańsku, Olsztynie, czy Suwałkach ociepli się do 21-22 st. C.

Na południowym zachodzie jeszcze o kilka stopni cieplej może być w sobotę. Modele wskazują, że we Wrocławiu i Opolu jest szansa nawet na 28 st. C. W pozostałych regionach zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, temperatura utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek.

