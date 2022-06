Zmienna pogoda w weekend. Najnowsze prognozy

W sobotę tylko na północy kraju będzie pogodnie. Poza tym, na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno z opadami deszczu. W Bieszczadach i na Roztoczu możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 25 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał przeważnie słaby i zmienny.

Niedziela

Z kolei w niedzielę wróci do Polski słońce. Najwyższych temperatur należy spodziewać się na Dolnym Śląsku. Tam termometry pokażą do 25 kresek powyżej zera. Nieco chłodniej, ale ciągle ciepło, będzie na Suwalszczyźnie (21 stopni Celsjusza).

Poniedziałek

W poniedziałek ponownie wrócą opady i lokalne burze, którym towarzyszył będzie silny wiatr.

Najbliższe dni nie będą zbyt przyjemne dla meteopatów. Jak informuje IMGW-PIB ciśnienie będzie regularnie wzrastać i spadać, a to dotkliwie odczują osoby wrażliwe na takie wahania. „Przed nami, wg prognozy modelu, ciśnieniowa jazda kolejką górską. Jutro ciśnienie zacznie rosnąć, ale już wieczorem zacznie oddziaływać płytki niż znad Czech. W niedzielę znów wzrost ciśnienia a w poniedziałek kolejny spadek” – poinformowali meteorolodzy za pośrednictwem Twittera.

Prognoza długoterminowa

Z najnowszych prognoz długoterminowych na czerwiec wynika, że aż do Bożego Ciała (16 czerwca) pogoda będzie przynosiła opady deszczu. Możliwe są nawet ulewy. Nie powinniśmy również spodziewać się upałów. Około 30 st. C odnotujemy wyłącznie w poniedziałek 6 czerwca i wtorek 14 czerwca. W pozostałe dni będziemy odnotowywać od 20 do 26 st. C. Chłodno zapowiada się również Boże Ciało.

Czytaj też:

Ciśnieniowy horror dla meteopatów. Pogoda szykuje rewolucję po weekendzie