Zmiana w pogodzie. Nad Polskę nadciąga front burzowy, IMGW wydało żółte i pomarańczowe alerty

Weekend upłynął pod znakiem prawdziwie letniej pogody. Było bardzo słonecznie i ciepło. Na zachodzie kraju termometry pokazały nawet 28 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed burzami. Alerty I i II stopnia

Początek tygodnia przynosi jednak zmianę aury. Poniedziałek zapowiada się burzowo. O poranku grzmoty i błyski obudziły mieszkańców m.in. okolic Warszawy, Dolnego Śląska i styku województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla przeważającego obszaru Polski. W centralnych i wschodnich województwach, w paśmie od północy do południa kraju, do wieczora obowiązują alerty drugiego stopnia. Miejscami burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Miejscami może spaść także grad.

Z kolei w pasie powiatów od Trójmiasta po Opole obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na tych terenach mogą wystąpić burze z silnymi opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami również może padać grad.

Będzie coraz upalniej

Jak prognozuje IMGW w poniedziałek na przeważającym terytorium Polski temperatura przekroczy 20 kresek powyżej zera. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie spodziewane jest nawet 29 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu – tam termometry pokażą od 16 do 18 stopni.

Ale już kolejne dni zapowiadają się upalnie. W czwartek 16 czerwca, czyli w Boże Ciało i pierwszy dzień długiego weekendu czerwcowego, w wielu miejscach będzie prawie 30 stopni.

