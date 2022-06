Do Polski wraca prawdziwe lato. Na termometrach nawet 30 stopni!

Lato ponownie zawitało do Polski. I to nie tylko to kalendarzowe. W najbliższych dniach odpoczniemy od burz a termometry w niektórych regionach kraju wskażą nawet 30 stopni Celsjusza.

Środa 22 czerwca upłynie przeważnie pod znakiem kłębiastego małego i umiarkowanego zachmurzenia. Jedynie na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur, ale nie powinno tam padać. „Przeważająca część kraju znajdzie się w zasięgu obszaru nieco podwyższonego ciśnienia, który rozbuduje się nad centralną Europą. Jedynie krańce wschodnie pozostaną na skraju niżu znad zachodniej Rosji, a po południu na północy i zachodzie zaznaczy się górna zatoka niżowa” – czytamy w prognozie IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 22-24℃ w centrum kraju, do 27℃ na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na południowym wschodzie okaże się dość silny, w porywach rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę. Pogoda na czwartek i piątek Czwartek 23 czerwca zapowiada się pogodnie, a na Dolnym Śląsku wręcz słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 22 s. C na Suwalszczyźnie, przez 25℃ w centrum kraju, do 28℃ na zachodzie. Ze słabą siłą powieje północno-wschodni i wschodni wiatr. Na piątek 24 czerwca prognozowana jest słoneczna i pogodna aura. Temperatura osiągnie maksymalnie od 24℃ na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 26℃ w centrum, do 30℃ na północnym zachodzie. Z kierunków wschodnich będzie wiać słabo i umiarkowanie. Czytaj też:

Uwaga! TVN: Zmiażdżone palce i płacz dzieci. „Trzymały się na kawałku skóry”