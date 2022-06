Będzie upalnie! Pogoda na najbliższe dni

Piątek na obszarze całej Polski upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25℃ na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 27℃ w centrum kraju, do 30℃ na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, na północnym zachodzie kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami z gradem. Temperatura maksymalna osiągnie od 26℃ na Podlasiu, przez 28℃ w centrum kraju, do 29℃ w Lubuskiem. Wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, tylko w trakcie burz silny.

Na niedzielę prognozowane jest kłębiaste małe i umiarkowane zachmurzenie, które w północnych i centralnych regionach będzie wzrastać do dużego. Tam również wystąpią przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw. i burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 26℃ na Podlasiu, przez 28℃ w centrum kraju, do 31℃ na Dolnym Śląsku. Będzie wiać wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, podczas burz silny.

