Piątkowe załamanie pogody. Gdzie jest burza? Sprawdź radar

Od piątkowego poranka, mieszkańcy całej Polski otrzymują na telefony komórkowe ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzegają one przed gwałtownym załamaniem pogody, które nadejdzie w godzinach popołudniowych albo wieczorem, w zależności od regionu.

Gdzie będzie największe załamanie pogody?

„Dziś i w nocy (1/2.07) burze z gradem i silny, porywisty wiatr. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru aż do 130 km/h” – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze.

Alert pogodowy wystosował również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. We wszystkich województwach, za wyjątkiem północno-wschodniej części kraju, wydano ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia przed burzami z gradem. Warto wspomnieć, że skala jest trzystopniowa.

Gdzie jest burza? Sprawdź na żywo, gdzie i kiedy załamie się pogoda

Najgorzej ma być w pasie od Mielna, Ustki i Łeby, przez Złotów, Tucholę i Bydgoszcz, aż do powiatów pajęczańskiego, wieluńskiego, ostrzeszowskiego i ostrowskiego. Specjaliści przewidują tam opady deszczu wynoszące 50 mm oraz wiatr o sile przekraczającej 115 km/h. Możliwe, że lokalnie pojawią się również trąby powietrzne.

Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, gdzie rozpoczął się już pogodowy „armageddon” albo gdzie niebawem nastąpi, wystarczy kilka kliknięć myszką. Portal „Burzowy.info” udostępnił bowiem interaktywną mapę, która pokazuje zmiany pogody w czasie rzeczywistym.

Kiedy pogoda poprawi się?

Na pocieszenie dodajmy, że załamanie pogody ma krótkotrwały charakter, a jej poprawa powinna nastąpić już w sobotę, tj. 2 lipca. Należy się również spodziewać nieznacznego ochłodzenia. Maksymalna temperatura jedynie na północno-wschodnich krańcach Polski będzie oscylować na granicy 30 st. C.

W pozostałej części kraju będziemy notować ok. 23-26 st. C. Burze pojawią się jedynie przy wschodniej granicy, jednak nie będą one już tak niebezpieczne. W całym kraju będą możliwe opady deszczu.

