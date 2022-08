Pogoda długoterminowa od IMGW. Gorący sierpień i ciepły wrzesień

Następne dekady sierpnia stoją pod znakiem powracających fali upałów, które spotęgują panującą suszę, a co za tym idzie, wzrośnie zagrożenie pożarowe lasów. IMGW alarmuje, że prawdopodobieństwo pojawienia się ognia jest obecnie wysokie, a lokalnie mówi się o bardzo wysokim i ekstremalnym ryzyku (wyjątkiem jest jedynie południowo-wschodnia część kraju). Synoptycy przewidują, że wytchnienie przyniesie dopiero wrzesień.

Długoterminowa prognoza pogody od IMGW

IMGW przypuszcza, że kolejny miesiąc zakończy sierpniową falę upałów, a na niebie pojawią się długo wyczekiwane, deszczowe chmury. Wydaje się jednak, że pady nie będą wyróżniać się pod względem intensywności w porównaniu do poprzednich lat. Eksperci podkreślają również, że wrzesień ma być cieplejszy niż dotychczas. Temperatury mogą kształtować się w górnych granicach normy, jaką obserwowano przez lata 1991-2020, a nawet osiągać wyższe wyniki od ustalonego wtedy poziomu.

Jak przepowiadają synoptycy, dopiero październik ma okazać się bardziej deszczowy, ale głównie w północnej połowie kraju, a w listopadzie może mocniej popadać nad morzem. Najwięcej opadów pojawi się za to w grudniu, kiedy ich suma prawdopodobnie przekroczy przewidywaną normę. Temperatury przez resztę roku powinny znajdować się w granicach ustalonego wcześniej poziomu – nie mają być ani wyższe, ani niższe od pomiarów, jakie zapisano w latach 1991-2020.

Zagrożenie pożarowe w lasach. Europa w ogniu

Jak podaje agencja Reuters, w bieżącym roku kalendarzowym spłonęło już łącznie ponad 600 tys. hektarów na terytorium krajów UE. Oznacza to, że 2022 wyróżnia się pod tym względem od lat ubiegłych — wyższy wynik odnotowano jedynie w 2006, kiedy rozpoczęto gromadzenie takich danych. Co więcej, do końca roku pozostało jeszcze parę miesięcy, a IMGW ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach, które jest obecnie niezwykle wysokie.

