Prognoza pogody na jutro. Czwartek z ostrzeżeniami od IMGW

Środa przyniosła delikatne ocieplenie, jednak prawdziwa fala upałów dopiero nadejdzie. IMGW wydał już ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla woj. zachodniopomorskiego, gdzie termometry mogą pokazać nawet 29-31°C. Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywać od czwartku od godziny 13:00 do soboty do godziny 18:00, ale niewykluczone, że podobne komunikaty zostaną rozszerzone na pozostałe regiony kraju. Prognoza zagrożeń meteorologicznych jasno wskazuje, że upały dadzą się jeszcze we znaki, a wraz z nimi pojawią się inne zjawiska pogodowe.

Pogoda na jutro. IMGW ostrzega przed upałami

Początkowe prognozy na czwartek mówiły o 28°C jako temperaturze maksymalnej, jednak synoptycy przewidują jeszcze cieplejszą pogodę. Jutro pojawi się bowiem nawet 31°C na termometrach w zachodniej części kraju, co oznacza jedynie początek kolejnej fali upałów, która potrwa aż do soboty. Co więcej, niebo powinno być bezchmurne, a ewentualne burze mogą pojawić się jedynie na południu. Większość Polski pozostanie jednak sucha, a ostre nasłonecznienie wpłynie na rozwój suszy. Możliwe, że tym samym wzrośnie również zagrożenie pożarowe w lasach.

IMGW opublikował również prognozę numeryczną ciśnienia atmosferycznego na czwartek oraz piątek. Jutrzejszy biomet będzie dosyć niekorzystny. Upałom będzie towarzyszyć stosunkowo wysokie ciśnienie, które momentami osiągnie nawet powyżej 1030 hPa.

Prognoza pogody na kolejne dni. Burzowy weekend

Prognoza zagrożeń meteorologicznych od IMGW wskazuje na to, że w kolejnych dniach czekają nas intensywne burze. Okazuje się, że w południowo-wschodnich rejonach kraju mogą się nawet pojawić alerty przed gradobiciami. Ostrzeżenia mają wystąpić w piątkowy poranek i obowiązywać przez dobę. Synoptycy przewidują również, że nadejdzie lekkie ochłodzenie w związku z weekendową zmianą pogody, które potrwa przez pierwsze dni kolejnego tygodnia. Patrząc jednak na długoterminowe prognozy, możemy się jeszcze spodziewać skoków temperatur. Upały zakończą się bowiem dopiero we wrześniu.

