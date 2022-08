Burzowa pogoda na weekend. Prognoza zagrożeń od IMGW

Chociaż zjawiska burzowe są z nami już niemal cały tydzień, to nadal towarzyszą im wysokie temperatury. Upały potrwają jednak tylko do piątku, ponieważ sobota przyniesie zdecydowane ochłodzenie. Co prawda, silny wiatr i intensywne opady sprawią, że biomet nadal będzie niekorzystny, ale odpoczniemy przez chwilę od uciążliwego gorąca.

Weekendowa prognoza pogody. Najpierw upał, później burza

Synoptycy przewidują, że upalna pogoda da nam się jeszcze we znaki w piątek. Najnowsze prognozy na jutro wskazują, że temperatura w kraju ma się kształtować w granicach 28-33°C, a wyjątkiem mogą być jedynie nadmorskie miejscowości, gdzie słupki rtęci powinny dojść maksymalnie do 23-26°C. Warto również dodać, że noc z piątku na sobotę ma nosić miano „tropikalnej”, co oznacza, że temperatura nie spadnie poniżej 20°C. Niestety, takie pomiary wpływają na jakość snu, dlatego możemy się spodziewać, że wypoczynek będzie znacząco utrudniony.

Co więcej, piątkowe prognozy zwiastują również burze i dosyć duże zachmurzenie. Okazuje się jednak, że zjawiska będą bardziej nasilone w sobotę, a pojawienie się intensywnych opadów oraz wiatru spowoduje ochłodzenie. Temperatura ma spaść do 19-21°C na zachodzie kraju i 25°C w samym centrum. Gorąco utrzyma się jedynie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 30°C. Prognozy zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych od IMGW zwiastują także gradobicia, gwałtowne wzrosty stanów wody oraz wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Chociaż w ciągu dnia będzie dosyć chłodno, następna noc również ma nosić „tropikalny” status. Możemy się również spodziewać, że niedziela też będzie intensywnie deszczowa, a szczególnie w południowych rejonach kraju. Większość polskich termometrów ma wskazać natomiast temperaturę nieprzekraczającą 21°C – biegunem ciepła powinny być jedynie północno-wschodnie regiony, gdzie słupki rtęci „urosną” nawet do 30°C.

Aktualny stan suszy w Polsce. Deficyt wody w kolejnych regionach

Obecne burze i opady nie przynoszą znaczących zmian, jeżeli chodzi o dramatyczny poziom suszy w kraju. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia. Jak informuje na Twitterze, aktualnie obowiązuje już 82 alertów, a następne, suche tygodnie mogą przynieść podobne komunikaty. Susza wpływa również na występowanie zagrożenia pożarowego w lasach, które ma osiągnąć ekstremalne i bardzo wysokie poziomy w niemal całej, północnej połowie Polski w nadchodzący piątek.

twitterCzytaj też:

Chińczycy samodzielnie zapewnią sobie...deszcz. Umożliwi to specjalna technika