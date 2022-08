Pogoda na bieżący tydzień. Czasem słońce, czasem deszcz

Wtorek przyniósł kolejne ostrzeżenia hydro- i meteorologiczne od IMGW. Niemal cała mapa kraju jest pokryta żółtymi, pomarańczowymi, a nawet czerwonymi polami, które kolejno oznaczają alerty pierwszego, drugiego i trzeciego, najwyższego stopnia. Sytuacja jest poważna, ponieważ lokalnie występują już niebezpieczne podtopienia. Niestety, prognozy pogody na nadchodzące dni nie zwiastują znaczącej poprawy.

Prognoza pogody na resztę tygodnia. Najpierw deszcz, później słońce

Synoptycy przewidują, że w środę i czwartek nadal będzie pojawiać się deszcz, chociaż ma zmienić swój charakter z intensywnego na bardziej przelotny. Niestety, opady mają nabrać na sile podczas burz i ewentualnych gradobić, które mogą przejść przez kraj. Porywy wiatru będą również prawdopodobnie osiągać prędkość do 70 km/h, a temperatura maksymalna ma oscylować od 22-26°C na Pomorzu, zachodzie i nad morzem do 32°C we wschodniej połowie kraju.

IMGW twierdzi, że piątek przyniesie jednak zmiany w pogodzie. Chociaż w zachodnich powiatach nadal mogą pojawić się przelotne deszcze i burze, słońce będzie świeciło nad wschodnią częścią kraju, a termometry wskażą maksymalnie od 24 do 33°C. Wiatr ma być raczej słaby i umiarkowany, a większe porywy (do 80 km/h) mogą się jedynie pojawiać podczas ewentualnych zjawisk burzowych. Reszta weekendu będzie prawdopodobnie wyglądać w podobny sposób.

twitter

Niestety, temperatury nie spadną do końca wakacji

Niestety, wysokie temperatury mają się jeszcze utrzymywać do 1 września. Chociaż dla niektórych to dobra wiadomość, upały zaczynają się uprzykrzać wielu osobom. Co więcej, synoptycy przewidują, że słupki rtęci podczas początku roku szkolnego zatrzymają się powyżej 30°C. Możliwe, że będzie to najcieplejszy taki dzień od wielu lat, co potwierdza eksperymentalna prognoza pogody od IMGW.

Czytaj też:

Pogoda długoterminowa od IMGW. Gorący sierpień i ciepły wrzesień