Prognoza na jutro. Jaka pogoda będzie w środę?

Eksperci słusznie ostrzegali przed nadchodzącym ochłodzeniem. Dane operacyjne z godz. 14:00 wskazują, że termometry nie wskazały dzisiaj zbyt wysokich temperatur. Najchłodniej było w Lęborku, gdzie słupki rtęci zatrzymały się już pomiędzy 16. a 17. kreską. Niestety, wszystko wygląda na to, że podobna aura będzie się utrzymywać w kolejnych dniach. Chociaż aktualna prognoza pogody od IMGW zwiastuje bowiem ciepły początek jesieni, to środa ma być nadal dosyć chłodna.

Prognoza pogody na jutro. Chłodna, ale spokojna środa

Synoptycy przewidują, że temperatura osiągnie jutro maksymalnie 18-20°C na północy oraz 23°C na południu. Aura będzie zatem podobna do tej, która panowała we wtorek. Co więcej, powinno również wzrosnąć zachmurzenie w niektórych rejonach kraju. Słońca ma zabraknąć na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz nad morzem, gdzie mogą też spaść przelotne opady deszczu, co oznacza, że ostatni dzień sierpnia nie będzie prawdopodobnie sprzyjał spacerom.

IMGW opublikował także informacje o wpływie jutrzejszej pogody na ludzki organizm. Okazuje się, że na terenie większości kraju ma panować korzystny biomet, co może sprawić, że odczujemy poprawę samopoczucia. Niestety, eksperci twierdzą, że nieco gorsze warunki będą panować na dalekiej północy. Jak widać na załączonej mapce, nadmorskie regiony mogą się bowiem spotkać z obojętnymi lub przejściowymi, niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi.

Aktualna prognoza na czwartek. Jaka pogoda ma być pojutrze?

Niestety, jutro nastąpi już koniec wakacji, a wraz z nim pojawi się kolejna fala ochłodzenia. Synoptycy twierdzą, że temperatura maksymalna wyniesie w czwartek od 17°C w Suwałkach do 22°C w Przemyślu. IMGW obserwuje bowiem napływ chłodnego powietrza polarnego, które wędruje znad Bałtyku. Pogoda na początek roku szkolnego ma być zatem niezbyt ładna, zwłaszcza, że chmury jeszcze szczelniej pokryją niebo. Słońca ma szczególnie zabraknąć w okolicy Zatoki Gdańskiej.

