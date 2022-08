Prognoza długoterminowa. Pogoda na dwa tygodnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił nową, długoterminową prognozę pogody na dwa tygodnie. Synoptycy przewidują, że temperatura wzrośnie już po nadchodzącym weekendzie, jednak ocieplenie potrwa tylko przez kilka dni. Niestety, wszystko wskazuje bowiem na to, że po 11 września będzie zdecydowanie chłodniej.

Pogoda długoterminowa. Prognoza na najbliższy tydzień

Maksymalna temperatura powietrza powinna być dosyć podobna przez najbliższe dni. Termometry mają wskazać w czwartek oraz piątek od 19°C do 21°C na terenie większości kraju. Niestety, eksperci twierdzą, że jeszcze chłodniej będzie w południowych i północno-wschodnich rejonach, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na poziomie 11-12°C oraz 15-18°C. Okazuje się jednak, że lekkie ocieplenie nastąpi już w nadchodzący weekend. Możemy się bowiem spodziewać 20-21°C w sobotę i 22-24°C w niedzielę.

Jak wskazuje długoterminowa prognoza pogody od IMGW, kolejny wzrost temperatur nastąpi w przyszłym tygodniu. Wygląda na to, że niedzielna aura utrzyma się jeszcze w poniedziałek, jednak wtorek ma być jeszcze cieplejszy. Termometry mogą wtedy pokazać nawet 26°C i 25°C w woj. podkarpackim i dolnośląskim, a na terenie większości kraju słupki rtęci prawdopodobnie nie zatrzymają się poniżej 20°C. Synoptycy informują, że temperatura skoczy jeszcze w środę — wszyscy będziemy się wówczas grzać w ok. 25°C.

Długoterminowa prognoza pogody do połowy września

Niestety, od czwartku, 8 września, IMGW oczekuje tendencji spadkowej. Chociaż termometry mogą wtedy jeszcze wskazywać od 20°C do 24°C (18°C ma być jedynie na południu), odczujemy pierwszy powiew ochłodzenia. Temperatura maksymalna ma bowiem wynieść już w piątek, 9 września, od 14°C na północnym wschodzie do 22°C w woj. lubelskim i podkarpackim. Najwyższe pomiary, jakie zostaną natomiast odnotowane w sobotę, 10 września, to 13-19°C w północnej połowie kraju i 13-20°C w południowej.

Długoterminowa pogoda od IMGW wskazuje również, że podobna aura utrzyma się w niedzielę, 11 września, aby ulec pogorszeniu w poniedziałek, 12 września. Możliwe, że początek kolejnego tygodnia zakończy ostatecznie letnią aurę. Eksperci przewidują bowiem, że termometry na dalekiej północy mogą wskazać jedynie 8°C, a w większości regionów – 18-19°C. Jeszcze chłodniej powinno być we wtorek, 13 września, kiedy wskaźniki mają się zatrzymać na ok. 16-17°C.

