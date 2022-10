Zachmurzenie i opady deszczu. Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a okresami także opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na Podkarpaciu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13℃ na Podlasiu, przez 15℃ w centrum kraju, do 18℃ na południu. Południowo-zachodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, jedynie na zachodzie może stać się dość silny.

Prognoza pogody na niedzielę. Zachmurzenie i przelotne opady deszczu

W niedzielę czeka nas umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Wystąpią także przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw., na zachodzie może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 12℃ na Podlasiu, przez 14℃ w centrum kraju, do 17℃ na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Czytaj też:

