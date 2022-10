Pogoda na kolejne dni. Cała prawda o „jesiennym upale”

Chociaż w najbliższych dniach synoptycy przewidują niewielkie, przelotne opady deszczu, pogoda powinna być stosunkowo łaskawa – temperatura maksymalna ma konsekwentnie rosnąć, aż osiągnie wartości przekraczające 20°C. Co więcej, IMGW twierdzi, że przyszły tydzień może okazać się naprawdę gorący i pobić rekordy, jakie pojawiły się na termometrach w poprzednich latach. Mamy zatem nadzieję, że ładna aura spowoduje prawdziwy wysyp grzybów.

Prognoza pogody do piątku. Ciepło, jednak deszczowo

Pogoda jest obecnie kształtowana przez wyż, więc powinna korzystnie wpływać na ludzki organizm aż do końca środy. Jak widać w aktualnych prognozach, możliwe, że chmury, które pojawiły się na północy, przyniosą słabe opady deszczu. Słupki rtęci mogą się zatrzymywać ok. 12-16. kreski na terenie większości kraju, natomiast mieszkańcy rejonów podgórskich mają odnotować 11-13°C. Wiatr będzie prawdopodobnie słaby i umiarkowany.

Eksperci donoszą, że pogoda będzie jeszcze ładniejsza w czwartek. Słoneczna, ciepła aura powinna zapewnić korzystny biomet, zwłaszcza że nie prognozuje się większych opadów. Deszcz, o ile w ogóle wystąpi, ma się pojawić jedynie w północno-wschodnich regionach. Temperatura maksymalna wyniesie prawdopodobnie od 12°C w woj. warmińsko-mazurskim do 19°C w woj. dolnośląskim, a wiatr powieje zdecydowanie słabiej.

Piątek będzie bardziej deszczowy. Synoptycy prognozują, że pogoda znajdzie się wtedy pod wpływem niżu, co przyniesie przelotne opady na przeważającym obszarze kraju. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nadal powinno być stosunkowo ciepło. Termometry mają wskazać od 13°C na północnym wschodzie do 17°C na południu. Równocześnie IMGW ostrzega przed porywami wiatru, które okresami nad morzem mogą osiągać prędkość do 60 km/h.

Pogoda na weekend i przyszły tydzień. Słoneczna rewolucja

Chociaż w sobotę niebo nadal mają pokrywać deszczowe chmury, pogoda powinna się poprawić jużdzień później. Eksperci twierdzą, że odpoczniemy od opadów, a temperatura przekroczy 20°C w prawie całym kraju. Możliwe jednak, że porywy wiatru będą osiągały prędkość do 60 km/h.

IMGW opublikował również długoterminową prognozę pogody. Wiadomo zatem, jak aura ma się kształtować m.in. w przyszłym tygodniu. Synoptycy informują, że temperatura będzie wyższa od normy, jaką ustalono dla października w latach 2004-2020. Mówiąc prościej, możemy się spodziewać nawet 23°C.

