Pogoda długoterminowa. Drastyczne zmiana aury w przyszłym tygodniu

Eksperci przewidują, że podczas weekendu, a także zaraz po nim doświadczymy naprawdę wysokich temperatur. Termometry mogą bowiem wskazać ok. 22-24°C, co rzadko zdarza się w październiku. Niektórzy mówią nawet o „jesiennym upale”. Niestety, pogoda ma następnie ulec pogorszeniu, jednak końcówka miesiąca budzi pewne nadzieje. Oto prognoza na kolejne dwa tygodnie.

Pogoda na siedem dni. Najpierw „jesienny upał”, a później drastyczny spadek

Jak twierdzi IMGW, najbliższy weekend będzie naprawdę ciepły. Słupki rtęci zatrzymają się prawdopodobnie ok. 13-18. kreski w sobotę i piątek oraz 16-20. kreski w niedzielę. Chociaż niebo ma się pokryć gęstymi, ciemnymi chmurami, przelotne opady deszczu wystąpią raczej tylko na początku weekendu. Możemy się wówczas spodziewać lokalnych zamgleń, które ograniczą widoczność do 300 m.

Zachmurzenie powinno zniknąć w poniedziałek. Synoptycy prognozują, że aura będzie wówczas naprawdę słoneczna, a więcej chmur pojawi się jedynie na północy. Temperatura maksymalna ma natomiast wynieść od 17°C na północnym wschodzie do 24°C na zachodzie. Najnowsze prognozy nie przewidują opadów deszczu, więc aura będzie prawdopodobnie sprzyjać spacerom do lasu i grzybobraniu.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie się pogarszać przez kolejne dni. Wtorek to prawdopodobnie ostatni dzień, kiedy zaznamy słońca. Słupki rtęci na przeważającym obszarze kraju mają się wtedy zatrzymywać w okolicach 15-16. kreski. Najcieplej powinno być na południowym wschodzie, a najchłodniej w regionach podgórskich i nad morzem (14°C). Eksperci ostrzegają również, że przelotne opady deszczu mogą występować na północy.

Aktualna prognoza pogody wskazuje, że temperatura będzie konsekwentnie spadać przez środę oraz czwartek. Możemy się spodziewać nocnych przymrozków (najpierw -1°C, a później -3°C), a także gwałtownego ochłodzenia w ciągu dnia. Środa powinna bowiem upłynąć pod znakiem 10-12°C, a czwartek 7-11°C (mieszkańcy południa mają wtedy odnotować kolejno 8°C i 3°C). Co więcej, zachmurzenie będzie się raczej utrzymywać na umiarkowanym i dużym poziomie, a przelotny deszcz znów pojawi się na północy.

Pogoda długoterminowa. Ciepła końcówka października?

IMGW poinformował, ile stopni odnotują mieszkańcy poszczególnych części kraju od 21 do 27 października. Kolejny piątek ma przynieść od 7°C w regionach podgórskich i woj. lubelskim do 10°C na zachodzie. Sobota powinna być nieco cieplejsza, ponieważ powietrze na południowym zachodzie prawdopodobnie rozgrzeje się do 14-15°C. Na pozostałych obszarach odnotujemy tylko od 7 do 12°C. Jak twierdzą eksperci, kolejna fala ochłodzenia nastąpi w niedzielę 23 października, kiedy termometry wskażą jedynie 6-11°C. Niestety, istnieje możliwość, że zimno zakończy grzybobranie.

Kontynuacja chłodnej aury czeka nas w poniedziałek 24 października, jednak wtorek powinien być trochę łaskawszy. Temperatura maksymalna ma wynieść od 9°C na północnym wschodzie do 13°C na południowym zachodzie. Co więcej, eksperci donoszą, że jeszcze cieplej będzie w środę i czwartek. Końcówka października powinna bowiem przynieść od 14 do 18°C w większości kraju. Możliwe, że wyjątkiem będzie północ. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości mają odnotować tylko 8-12°C.

