Pogoda długoterminowa. Aura zaszaleje na koniec października?

Zacznijmy od omówienia pogody, jaka ma panować we wtorek. Niestety w północno-zachodniej połowie kraju biomet będzie prawdopodobnie niekorzystny. Co więcej, warunki biometeorologiczne mogą ulec pogorszeniu na pozostałym obszarze przez chłodny front atmosferyczny, jaki będzie się przemieszczał przez resztę dnia.

Duże zachmurzenie, lokalne opady deszczu i słabe burze, które prognozują synoptycy, raczej nie poprawią samopoczucia. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości mogą się też spodziewać silnego wiatru, a podgórskich regionów – porywów o prędkości rzędu 55-65 km/h. Aktualne prognozy mówią jednak, że ma być w miarę ciepło. Temperatura maksymalna powinna wynieść 15-22°C.

Pogoda na kolejne dni. Aktualna prognoza do końca tygodnia

Jak twierdzą eksperci, aura będzie jeszcze brzydsza w środę. Nie dość, że słupki rtęci mają zdecydowanie spaść (termometry wskażą bowiem od 9°C na północy do 14°C na południu), to powinno się pojawić znacznie więcej chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. Możliwe, że doświadczymy również porywistego wiatru, a nocą wystąpią przymrozki.

Zachmurzenie ma jednak zmaleć w najbliższy czwartek. Termometry mogą wówczas wskazać 7-10°C. Wszystko wskazuje na to, że pogoda zacznie dzielić kraj na cieplejszą, zachodnią połowę i chłodniejszy wschód, co jest jeszcze bardziej widoczne w prognozie na kolejne dni. IMGW donosi również, że wiatr będzie słaby i zmienny, a także, że wystąpią nocne przymrozki (do -3°C).

Pogoda powinna się zmienić w piątek. Temperatura maksymalna ma wynieść od 8°C na północnym wschodzie do 12-14°C na południu. Chmury, o ile się w ogóle pojawią, zobaczymy jedynie na zachodzie kraju, ale nie przewiduje się opadów deszczu. Najnowsza prognoza zagrożeń meteorologicznych wskazuje jednak, że na południu mogą się pojawić alerty przed silnym wiatrem.

Chociaż sobota nadal będzie raczej dosyć chłodna, a dodatkowo ma nieco popadać, niedziela powinna przynieść piękną pogodę. Słupki rtęci zatrzymają się prawdopodobnie między 12. a 18. kreską, co uprzyjemni spacery do lasu. Możliwe, że wcześniejsze opady sprawią natomiast, że ściółka stworzy idealne warunki na owocne grzybobranie, aż zabraknie koszyków na zbiory.

Pogoda długoterminowa. Aura zaskoczy na koniec października?

Synoptycy ostrzegają, że sprawdzalność prognozy spada powyżej siedmiu dni, jednak modele wyglądają bardzo obiecująco. IMGW przewiduje, że pogoda nieco zaszaleje na koniec października, ponieważ temperatura powinna konsekwentnie rosnąć od poniedziałku do niedzieli, osiągając nawet 18-20°C.

Początek przyszłego tygodnia ma być stosunkowo ciepły, chociaż możliwe, że chłodniej będzie w północnej połowie kraju (termometry wskażą prawdopodobnie od 8-10°C do 14-17°C na południu). Jak widać na dostępnych modelach meteorologicznych, słupki rtęci znów spadną w środę, aby wzrosnąć w kolejnych dniach.

Prawdziwe ocieplenie jest natomiast prognozowane na poniedziałek, 31 października, po niedzielnej zmianie czasu. Temperatura maksymalna ma wówczas wynieść 15-20°C w większości regionów.

