Pogoda na Boże Narodzenie. Czeka nas diametralna zmiana

Chociaż połowa grudnia upłynęła pod znakiem intensywnych opadów śniegu, lokalnych zamieci i innych zimowych zjawisk, Boże Narodzenie będzie bardziej przypominać Wielkanoc, przynajmniej pod względem pogody. Najnowsze modele meteorologiczne wskazują bowiem, że śnieg może całkowicie zniknąć jeszcze przed świątecznym weekendem.

Pogoda na Boże Narodzenie. Będzie jeszcze cieplej

Środa powinna przynieść dalszy wzrost temperatury. Odnotujemy bowiem od ok. 2°C w Suwałkach, przez 3°C w Warszawie, do 6°C w Szczecinie. Synoptycy prognozują również opady deszczu i mżawki, które wystąpią w większości regionów, nie licząc krańców południowych. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chociaż lokalnie możliwe są nieco silniejsze porywy.

Czwartek będzie jeszcze cieplejszy. Termometry mają wskazać od ok. 4°C na Podlasiu, przez 5°C na Mazowszu, do 8°C na Pomorzu Zachodnim. Zwłaszcza w centrum i na południu możemy spodziewać się również mniejszego zachmurzenia. Mieszkańcy północy i zachodu powinni zabrać parasole, ponieważ w tych regionach możliwe są opady deszczu.

Piątek będzie jeszcze cieplejszy, ale zdecydowanie bardziej pochmurny. Temperatura maksymalna powinna wynieść od ok. 3°C na Suwalszczyźnie, przez 5°C na Nizinie Mazowieckiej, do 8°C na Dolnym Śląsku. Chmury pojawią się na terenie całego kraju, a na południu mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu. Wiatr powinien osiągać prędkość do 60 km/h.

Weekend upłynie natomiast pod znakiem stosunkowo wysokiej temperatury oraz lokalnych opadów. Słupki rtęci zatrzymają się w sobotę na poziomie 2-4. kreski na północnym wschodzie, 4-5. w centrum i 7-8. na północnym zachodzie. Przelotne opady możliwe są w całym kraju, a mieszkańcy Podlasia mogą doświadczyć nawet deszczu ze śniegiem. Podobna pogoda czeka nas także w niedzielę.

Pogoda długoterminowa. Kiedy powróci zimowa aura?

Jak wskazują aktualne prognozy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zimowa aura powróci po świętach. Eksperci prognozują bowiem ponowne opady śniegu na wtorek i środę (27 i 28 grudnia). IMGW nie informuje jednak o powrocie ochłodzenia.

