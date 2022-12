Drugi dzień świąt pochmurny i z opadami. W niektórych rejonach Polski nawet 10 stopni

W drugi dzień Świąt czeka nas pochmurna aura z opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Lokalnie na północy kraju popada silniej – do 15 l/mkw. Z kolei na Podlasiu i Suwalszczyźnie deszczowi może towarzyszyć śnieg. W drugiej części dnia w regionach południowo-zachodnich niewykluczone są przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od 3℃ na Suwalszczyźnie, przez 8℃ w centrum kraju, do 10℃ na Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Jego porywy mogą rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek i środę po świętach

We wtorek możemy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami oraz przelotnych opadów deszczu, miejscami ze śniegiem, o sumie do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3℃ na Suwalszczyźnie, przez 5℃ w centrum, do 6℃ na zachodzie kraju. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach może osiągać do 50-70 km/h.

Środa w regionach północnych zapowiada się pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 l/mkw. W pozostałej części kraju powinno być dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na Suwalszczyźnie, przez 5℃ w centrum kraju, do 6℃ na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie.

