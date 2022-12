Pogoda długoterminowa. W sylwestra nawet 15°C. Później błyskawiczna zmiana

Najnowsze modele meteorologiczne wskazują, że niedługo nastąpi dalsze ocieplenie. Temperatura powinna podskoczyć nawet do kilkunastu stopni powyżej zera, co oznacza pożegnanie ze śniegiem. Eksperci prognozują głównie opady deszczu, natomiast deszcz ze śniegiem ma występować tylko lokalnie. Pogoda ulegnie jednak pewnej zmianie po sylwestrowym weekendzie.

Prognoza do niedzieli. Pogoda na Sylwestra

Wtorek (27 grudnia) przyniesie delikatny spadek temperatury. Termometry mogą wskazać od ok. 2°C w Suwałkach, przez 4°C w Warszawie, do 6°C we Wrocławiu. Przelotne opady deszczu są prognozowane na przeważającym obszarze kraju, a deszczu ze śniegiem oraz śniegu – w regionach podgórskich i w górach. Mieszkańcy Wybrzeża mają natomiast doświadczyć burz i silnego wiatru, który będzie osiągał prędkość nawet do 65 km/h. IMGW wydał stosowne alerty.

Środa powinna upłynąć pod znakiem bardzo podobnej pogody. Słupki rtęci zatrzymają się na ok. 1-2°C w woj. podlaskim, 4°C w mazowieckim i 7°C w zachodniopomorskim. Słabe opady deszczu mają wystąpić na zachodzie kraju, a deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie. Silne porywy wiatru nadal mogą występować nad morzem.

Czwartek będzie zdecydowanie cieplejszy. Temperatura powinna wtedy bowiem wynieść od ok. 4°C na północnym wschodzie, przez 6-7°C na centrum, do 9-10°C na zachodzie. Jak wskazują aktualne prognozy, opady deszczu mają się pojawić jedynie na północy. Mieszkańcy pozostałych części kraju będą cieszyć się licznymi rozpogodzeniami. Podobna aura będzie panować również w piątek.

Sobota – sylwester – przyniesie najwyższe temperatury w bieżącym tygodniu. Pożegnamy zarówno miesiąc, jak i rok, odnotowując 9°C na Suwalszczyźnie, 10°C na Mazowszu, 13°C w Trójmieście, 14°C na Dolnym Śląsku i 15°C w Szczecinie. Deszcz powinien jednak padać na terenie większości kraju, co może zepsuć panującą pogodę. Eksperci twierdzą, że niedziela będzie wyglądać bardzo podobnie.

Pogoda długoterminowa. Prognoza do 10 stycznia

Pierwsze dziesięć dni stycznia powinno upłynąć pod znakiem ochłodzenia. Chociaż temperatury będą i tak stosunkowo wysokie, jak na ten miesiąc, to i tak znacząco spadną w porównaniu do weekendowych 15°C. Termometry mają bowiem wskazywać ok. 10-13°C w poniedziałek, 6-10°C we wtorek i 2-8°C w środę, aby ostatecznie spaść od czwartku w okolice 0°C.

twitter Czytaj też:

Mycie samochodu zimą. Czy powinno się to robić?Czytaj też:

Grudzień w Lizbonie. Jarmark świąteczny z ananasami, ulewy i pechowy mundial