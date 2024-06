Nowe alerty od IMGW. Wracają burze, wiatr będzie osiągać zawrotne prędkości

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia w sprawie burz w naszym kraju. W piątek 21 czerwca powinniśmy spodziewać się miejscami ulewnych opadów deszczu, które przyniosą od 35 do 50 mm wody na metr kwadratowy. Spodziewane są też porywy wiatru o prędkości sięgającej 120 km na godzinę. Miejscami może spaść też grad.

Niebezpieczne zdarzenia zaczną się pod koniec dnia. Im dalej na południe i południowy-zachód, tym silniejsze będą burze. Najgorzej będzie w województwie opolskim, śląskim, małopolskim, a także w większej części województwa świętokrzyskiego i dolnośląskiego. Burze wystąpią też na południu województwa wielkopolskiego i łódzkiego. W tych regionach obowiązywać będą alerty trzeciego – najwyższego stopnia.

Prognoza pogody na piątek 21 czerwca

Z prognozy pogody, podawanej na stronie IMGW, wynika, że w piątek w dzień spodziewać możemy się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Po południu i wieczorem na południowym zachodzie i południu wzrośnie ono do dużego i tam pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.

Wysokość opadów w czasie burz sięgnie do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 24°C północy i północnym wschodzie około 28°C w centrum, do 32°C miejscami na zachodzie i południu; nad morzem będzie chłodniej 20°C.

Wiatr utrzyma się słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, tylko na wschodzie początkowo z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h. W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem.

Strefa burz będzie stopniowo przemieszczała się z południowego zachodu na wschód i północny wschód kraju. Wysokość opadów w czasie burz wyniesie od 15 mm do 30 mm, miejscami w centrum, na zachodzie i na południu kraju do 50 mm. Temperatura minimalna sięgnie od 14°C na północnym wschodzie, około 18°C w centrum i na zachodzie do 20°C na południowym wschodzie.

Wiatr utrzyma się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, od zachodu kraju skręcający na zachodni. W górach wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. W czasie burz porywy te będą sięgały do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 120 km/h.

