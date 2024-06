Cała Polska na pomarańczowo. Potężne upały, burze i grad

Czwartek to w Polsce kolejny trudny pogodowo dzień. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili alerty obejmujące łącznie całą Polskę, w niektórych regionach sięgające drugiego stopa w trzystopniowej, rosnącej skali.

IMGW ostrzega przed upałami

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dotyczą województw:

zachodniopomorskiego, poza powiatami: kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, Świnoujście, polickim, Szczecin;

lubuskiego;

wielkopolskiego;

dolnośląskiego, poza powiatami: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;

łódzkiego;

opolskiego;

śląskiego, poza powiatami: żywieckim i cieszyńskim;

małopolskiego, poza powiatami: suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackiego, poza powiatami: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

lubelskiego;

świętokrzyskiego;

mazowieckiego;

kujawsko-pomorskiego;

pomorskiego;

warmińsko-mazurskiego;

podlaskiego.

„Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C” – czytamy w ostrzeżeniu. Alert obowiązuje do piątku 28 czerwca do godz. 20 i może być przedłużone.

Alerty pierwszego stopnia przed upałem dotyczą województw:

zachodniopomorskim, w powiatach: kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, Świnoujście, polickim, Szczecin;

śląskim, w powiatach: żywieckim i cieszyńskim;

małopolskim, w powiatach: suskim, myślenickim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

„Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C” – czytamy. Alert obowiązuje do czwartku 27 czerwca do godz. 20:30.

Alerty IMGW dotyczące burz

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

łódzkim, dla powiatów: piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski, bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego;

świętokrzyskim, dla powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego;

śląskim, poza powiatami: gliwickim, Gliwice, raciborskim, rybnickim, Rybnik, wodzisławskim;

małopolskim;

podkarpackim, dla powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad” – czytamy. Alert obowiązuje do czwartku 27 czerwca do godz. 23:00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

podkarpackim, dla powiatów: przemyskiego, Przemyśl, brzozowskiego, rzeszowskiego, Rzeszów, strzyżowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg;

świętokrzyskim, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami wyższego stopnia;

śląskim, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami wyższego stopnia;

łódzkim, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami wyższego stopnia;

mazowieckim, powiatów: szydłowieckiego, przysuskiego, sochaczewskiego, płockiego, Płock, gostynińskiego;

opolskim;

dolnośląskim;

lubuskim;

wielkopolskim;

kujawsko-pomorskim, dla powiatów: sępoleńskiego, bydgoskiego, Bydgoszcz, nakielskiego, żnińskiego, mogileńskiego, inowrocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego, Włocławek;

pomorskiego, powiatu człuchowskiego;

zachodniopomorskim.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad” – czytamy. Alert obowiązuje do czwartku 27 czerwca do godz. 23:00.

