Alert RCB dla całej Polski. IMGW: Wiatr lokalnie nawet do 100 km/h

W piątek 28 czerwca na terenie całej polski można spodziewać się niebezpiecznych zjawisk pogodowych. IMGW ostrzega przed burzami, w których powiewy wiatru mogą lokalnie dochodzić nawet do 100 km/h.

ALERT RCB dla całej Polski

Alert do odbiorców na terenie całej Polski rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Uwaga! Dziś (28.06) prognozowane burze z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i lokalnie gradem. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek” – można przeczytać w rozesłanym SMS-ie.

IMGW ostrzega przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 mm oraz porywy do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Lokalnie grad” – czytamy w opisie ostrzeżeń drugiego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województw:

mazowieckiego, poza powiatem łosickim;



pomorskiego;

kujawsko-pomorskiego;

łódzkiego;

świętokrzyskiego;

małopolskiego;

podkarpackiego,

śląskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego;

wielkopolskiego;

lubelskiego;

zachodniopomorskiego;

podlaskiego, w powiatach: zambrowskim, Łomża, łomżyńskim, kolneńskim;

warmińsko-mazurskiego, w powiatach: gołdapskim, oleckim i ełckim;

lubelskiego, poza powiatami: Biała Podlaska, bialskim, parczewskim, włodawskim, Chełm, chełmskim, hrubieszowskim.

Ostrzeżenia obowiązują w zależności od regionu do godz. 20 lub 23 w piątek bądź nawet do północy w sobotę.

Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw:

warmińsko-mazurskiego, w powiatach: gołdapskim, oleckim i ełckim;

podlaskiego, tam gdzie nie obowiązują alarmy drugiego stopnia;

mazowieckiego, w powiecie łosickim;

lubelskiego, poza powiatami, gdzie wydano alarmy drugiego stopnia.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie 80 km/h. Lokalnie grad” – czytamy. Alert obowiązuje do soboty 28 czerwca do godz. 2:00.

Alerty IMGW dotyczące upałów

IMGW wydał również alerty dotyczące upałów. „Prognozowana pogoda z upałem, duchotą, parnością i burzami będzie niekorzystnie wpływała na organizm na organizm człowieka. Obojętne warunki biometeorologiczne zaznaczą się tylko rano na krańcach wschodnich, później ulegną szybkiemu pogorszeniu” – czytamy w opublikowanej przez Instytut prognozie pogody.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim, poza powiatami: kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, Świnoujście, polickim, Szczecin;

lubuskim;

wielkopolskim

dolnośląskim, poza powiatami: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;

łódzkim;

opolskim;

śląskim, poza powiatami żywieckim i cieszyńskim;

małopolskim, poza powiatami: suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, poza powiatami: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

lubelskim;

świętokrzyskim;

mazowieckim;

kujawsko-pomorskim;

pomorskim;

warmińsko-mazurskim;

podlaskim.

Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w piątek 28 czerwca.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach: kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, Świnoujście, polickim, Szczecin;



śląskim, w powiatach żywieckim i cieszyńskim;

małopolskim, w powiatach: suskim, myślenickim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 st. Celsjusza. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w piątek 28 czerwca.

