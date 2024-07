Nietypowa sytuacja pogodowa. Burzom i opadom towarzyszyć będzie wysoka temperatura

Weekend, choć będzie ciepły, to jednak daleko mu do idealnego. Wszystko przez burze, które nawiedzą niektóre części Polski. Tak przedstawia się pogoda na zbliżający się wielkimi krokami weekend.

Możliwe opady deszczu. Tak przedstawia się pogoda z piątku na sobotę

Z piątku na sobotę mieszkańcy niemal całej Polski zobaczą zachmurzone niebo (w stopniu małym lub umiarkowanym). Natomiast na granicach na północy i zachodzie, wieczorem, pojawić mogą się przelotne opady deszczu, a także burze. W północnej części Polski temperatura zdecydowanie dopisze – będzie oscylować wokół 25-30 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o południową połowę – będzie jeszcze lepiej, termometry wskażą od 30 do nawet 32℃.

Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu (nad morzem) i obszarach podgórskich. Tam możemy spodziewać się od 22 do 27℃ – co wciąż oznacza sprzyjające aktywnościom na powietrzu warunki. Gdzieniegdzie powieje wiatr – raczej ze słabą prędkością, niekiedy umiarkowaną. Niekiedy zawiać może z kierunków południowych – do 55 kilometrów na godzinę.

Pogoda w Polsce z soboty na niedzielę. Termometry wskażą niemal 30℃

Natomiast z soboty na niedzielę na południowym wschodzie pojawi się małe lub umiarkowane zachmurzenie. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, będzie ono umiarkowane, a nawet duże. Z chmur wydobędą się opady deszczu – przelotne, a miejscami wystąpią burze (w kilku miejscach Polski z gradem). Maksymalna temperatura, jakiej oczekiwać mogą mieszkańcy Polski, to 18-21℃ na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim, natomiast na zachodzie i Pomorzu oscylowała będzie od 21 do 25℃. Nieco wyższa będzie w pasie od Podlasia do Górnego Śląska – 26-29℃.

Pojawić może się słaby, umiarkowany wiatr, który zawieje z południowego zachodu czy południowego wschodu. Przydarzy się także północno-zachodni, zachodni, wschodni, północny i południowy wiatr. Podczas burz w porywach może osiągnąć prędkość nawet 80 km/h.

Czytaj też:

Pogoda na dziś bez rewolucji. Wkrótce nadejdą upały i burzeCzytaj też:

Cała Polska na pomarańczowo. Potężne upały, burze i grad