Na piątek przygotujcie parasole. Aktualna prognoza pogody sugeruje, że mogą się przydać

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada niewielkie zachmurzenia na początek weekendu. Nie uchronią nas one jednak od wysokich temperatur. Wybawieniem może być deszcz, który gdzieniegdzie może spaść pod wieczór.

Prognoza pogody na piątek

W nocy z czwartku na piątek 5 lipca zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wybrzeżu możliwe są słabe opady deszczu. W kotlinach sudeckich lokalnie wystąpi mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 9°C na Pomorzu do 15°C na południu. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu i Pogórzu Karpackim umiarkowany, na Pogórzu Karpackim porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru osiągną do 65 km/h, w Karpatach do 75 km/h.

W dzień zachmurzenie będzie raczej małe i umiarkowane, pod wieczór na zachodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach to maksymalnie około 20 mm. Najwyższa temperatura tego dnia wyniesie od 24°C nad morzem, około 30°C w centrum, do 32°C miejscami na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, porywisty, południowy. W burzach porywy wiatru osiągną wartości do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h, na Pogórzu Karpackim do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h i w Karpatach do 80 km/h.

Spodziewany tego dnia biometr będzie obojętny. Oznacza to, że pogoda nie będzie miała większego wpływu na nasze samopoczucie. Wyłącznie meteoropaci i to tylko do południa mogą odczuwać pewne dolegliwości. Zapowiadane są także dobre warunki drogowe. Mogą się one lokalnie pogorszyć jedynie do południa, przy słabych, przelotnych opadach deszczu.

