Pogoda w tej części Polski nie będzie rozpieszczać. Wydano alert RCB

Mieszkańcy południowych części województw podkarpackiego i małopolskiego na początku tygodnia powinni spodziewać się trudnych warunków pogodowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada dla tych regionów brze pierwszego i drugiego stopnia. Wydano odpowiednie ostrzeżenia meteorologiczne.

Alerty RCB na poniedziałek

Prognozowanym na ten dzień burzom miejscami towarzyszyć mają bardzo silne opady deszczu (od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 55 mm) oraz porywy wiatru, osiągające prędkość do 80 km/h. Lokalnie grad może spaść także grad.

W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa postanowiło rozesłać ostrzeżenia dla mieszkańców południowo-wschodniej Polski. „Uwaga! Dziś (08.07) burze, silny wiatr, ulewny deszcz i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – możemy przeczytać w wiadomości.

Prognoza pogody na poniedziałek 8 lipca

W ciągu dnia w całym kraju zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie wystąpić mają słabe, przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie pojawią się wspomniane burze, miejscami z gradem. Wysokość opadów w czasie burz około 30 mm, a na południu Małopolski i Podkarpacia do 50 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23°C na północnym wschodzie, około 26°C w centrum i na zachodzie, do 29°C na południowym wschodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 20°C do 23°C. Wiatr powieje przeważnie słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie i nad morzem duże. Tam też pojawią się zanikające opady deszczu. W Bieszczadach początkowo możliwe będą burze. Temperatura minimalna wyniesie od 13°C na północy, około 15°C, 16°C na większości obszaru kraju, do 19°C na południowym wschodzie.

Miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Wiatr będzie słaby i zmienny, jedynie na zachodzie i południu z kierunków wschodnich. W czasie burz wystąpi wiatr w porywach do 80 km/h.

