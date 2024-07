Pogoda rozpieszcza Polaków. Nawet 34℃ na Dolnym Śląsku!

9 lipca zachmurzenie będzie widoczne niemal nad całym obszarem Polski – w stopniu małym do umiarkowanego. Sytuacja zgoła inaczej przedstawiała będzie się na południu kraju.

W całej Polsce termometry wskażą maksymalnie od 26-31℃

Przelotne burze z opadami pojawić się mogą na obszarach podgórskich Karpat i w Karpatach – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. W trakcie burz ilość opadów może być znaczna – nawet 15 milimetrów. Termometry wskażą maksymalnie 26-27℃ na północy, a także do 31℃ na południowym zachodnie i w centrum.

Jeśli chodzi o morze i rejon podgórski, temperatury nie przekroczą tam 23-25℃. Przez cały dzień tu i ówdzie może pojawić się wiatr – słaby lub umiarkowany – który nadejdzie z kierunków wschodnich. Podczas burz może jednak zawiać porywiście.

Na Dolnym Śląsku termometry wskażą 34℃

Co czeka nas natomiast w nocy z wtorku na środę? Niebo będzie raczej bezchmurne lub co najwyżej lekko chmurami pokryte. Gdzieniegdzie pojawić może się mgła, która ograniczy widoczność do 300 metrów. Temperatura oscylować będzie minimalnie od 13℃ (północny zachód) lub 19℃ (zachód i południe). W ciągu dnia 10 lipca zachmurzenie również wystąpi – w nasileniu małym do umiarkowanego. Na zachodzie Polski i krańcach południowych może ono być znacznie większe – w tych rejonach pojawią się też burze z przelotnymi opadami deszczu, a nawet gradem (w zachodniej części).

W trakcie burz na południu opady mogą wynieść nawet 15 mm, a na zachodzie aż do 30 mm (a nawet 50 mm w pojedynczych miejscowościach). Temperatura na Suwalszczyźnie i Mazurach oscylowała będzie wokół 29℃, natomiast na Dolnym Śląsku będzie to już 34℃. Nieco chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu – tam termometry wskażą od 25-28℃.

Powieje też wiatr, raczej słaby i umiarkowany, rzadziej porywisty, który podczas burz na południu może osiągnąć prędkość nawet 60 kilometrów na godzinę, a na zachodzie do 90 lub nawet 110 km/h w niektórych miejscach.

A jak pogoda będzie wyglądała później? W czwartek nieznośne upały będą się utrzymywać.

