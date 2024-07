Pogoda na czwartek. Burze i nawet 33℃ na termometrach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował mapkę pogodową, uwzględniającą burze z opadami deszczu i gradu, a także temperaturę i wiatr. Wygląda na to, że największego upału 11 lipca doświadczą mieszkańcy województwa lubelskiego.

Na wschodzie termometry wskażą nawet 31-33℃

Zacznijmy od temperatur. Na terenie województwa dolnośląskiego termometry wskażą – 28℃. Jeśli chodzi o kujawsko-pomorskie, będzie to – 27℃, lubelskie – 33℃, lubuskie – 27℃ w południowej części i 25℃ w północnej części, łódzkie – 27℃, małopolskie – 28℃, mazowieckie – 31℃, opolskie – 29℃, podkarpackie – 32℃, podlaskie – 32℃ na południu i 31℃ na północy, pomorskie – 24℃ na wschodzie i 25℃ na zachodzie, śląskie – 27℃, świętokrzyskie – 27℃, warmińsko-mazurskie – 28℃ na zachodzie i 31℃ na wschodzie, wielkopolskie – 26℃, zachodniopomorskie -25℃ na zachodzie i 24℃ na wschodzie.

Jeśli chodzi o burze, wystąpić mogą w całym kraju, poza: woj. zachodnio-pomorskim i zachodnią częścią woj. warmińsko-mazurskiego. Deszcz może wystąpić na całym obszarze Polski, tak samo, jak opady gradu, choć te pojawią się jedynie lokalnie. Bryłki lodu zobaczyć będą mogli mieszkańcy woj. pomorskiego, po wschodniej stronie i woj. warmińsko-mazurskiego, a także w południowej części woj. podlaskiego, na terenie woj. lubelskiego i woj. podkarpackiego.

Ilość opadów deszczu będzie momentami naprawdę duża

Pojawić się także wiatr, który na północy i północnym wschodzie osiągnie prędkość do 11 kilometrów na godzinę, na północnym zachodzie – do 18 km/h, na zachodzie i południowym zachodzie – do 18 km/h, na południu do 11 km/h, na wschodzie do 14 km/h. Także w centrum powiać może do 14 km/h.

Jak podaje IMGW-PIB, za dnia niebo będzie zachmurzone – w stopniu umiarkowanym po duże. W trakcie burz spaść może od 20 do 30 milimetrów deszczu. Momentami, przy gwałtownych burzach, ilość ta zwiększyć się może aż do 50-60 mm.

