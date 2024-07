Pogoda na dziś. Polska podzielona. Punktem wspólnym burze

Pogoda w sobotę znów będzie burzowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla niemal całego kraju. We wschodniej i centralnej Polsce uważać trzeba również na upały, a zachodnie regiony nawiedzą ulewne deszcze.

Pogoda na dziś. Burzowa sobota w Polsce

Burzowa aura to wynik obecności frontów atmosferycznych i dużej różnicy temperatur. Temperatura maksymalna we wschodnich województwach wyniesie nawet 35 stopni. Nieco chłodniej będzie w centralnej części kraju, gdzie termometry nie powinny wskazać więcej niż 31 stopni. Na zachodzie Polski odczuwalne będzie ochłodzenie z temperaturą maksymalną od 24 do 26 stopni.

W czternastu województwach wciąż obowiązują ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (12/13.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – alarmuje państwowa jednostka.

Alert trafił do osób przebywających w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, łódzkim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Otrzymali go także odbiorcy w wybranych powiatach województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Prognoza pogody na sobotę

„W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju” – prognozuje IMGW. Zapowiada też, że miejscami pojawić może się grad, a suma opadów lokalnie wynieść może nawet 40 mm. Wiatr będzie umiarkowany, chociaż w czasie burz i na wybrzeżu może przybrać na sile.

Noc z soboty na niedzielę w północnej i zachodniej części kraju będzie pogodna. Na pozostałym obszarze spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a także przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w zachodnich regionach spadnie do 13-14 stopni, a na południowym wschodzie termometry nie pokażą mniej niż 20 stopni.

