Lepiej zrób zapasy kremu z filtrem UV. Wracają upały

Za kilka dni powtórka z rozrywki – do Polski powrócą bowiem upały. Temperatura w wielu miejscach przekroczy 30 stopni Celsjusza. Dlatego też weekend to idealny czas, by zaplanować aktywności na świeżym powietrzu, mając pewność, że nie zakłóci ich burza i opady deszczu. Jednocześnie nie zaszkodzi kupić więcej kremu z filtrem UV i wody pitnej, które mogą szybko się zużyć.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował mapę pogodową. W piątek temperatura w niemal całej Polsce przekroczy 25℃. Popada tylko na południu kraju i na północno-wschodnich krańcach. W kolejnych dniach termometry będą wskazywać coraz więcej ciepła. Pogoda na piątek. Wysoka temperatura, niewielkie zachmurzenie i umiarkowany wiatr Deszcz nie sprawi nikomu kłopotu w pozostałych częściach Polski. Jaka temperatura będzie towarzyszyła mieszkańcom poszczególnych województw w piątek? Jeśli chodzi o: zachodniopomorskie – będzie to 27℃,

lubuskie – w północnej części – 28℃, a południowej – 29℃,

dolnośląskie – 27℃,

wielkopolskie – 27℃,

opolskie – 28℃,

śląskie – 28℃,



małopolskie – 27℃,

łódzkie – 26℃,



pomorskie – w zachodniej części – 25℃,

kujawsko-pomorskie – 27℃,

mazowieckie – 27℃,

świętokrzyskie – 26℃,

lubelskie – 26℃,

podlaskie – 25℃,

warmińsko-mazurskie – 25℃,

podkarpackie – 28℃. W piątek można spodziewać się małego do umiarkowanego zachmurzenia. Gdzieniegdzie może też pojawić się delikatny wiatr. Sobota. Ta prognoza pogody ucieszy wielbicieli upału W sobotę sytuacja będzie bardzo podobna, choć temperatura będzie na całym obszarze Polski nieco wyższa. Najcieplej będzie między innymi na Dolnym Śląsku. Zachodniopomorskie – 28℃, a w północno-zachodniej części – 23℃,

lubuskie – 29℃,

dolnośląskie – 29℃,

wielkopolskie – 28℃,

opolskie – 29℃,

śląskie – 28℃,



małopolskie – 27℃,

łódzkie – 29℃,



pomorskie – w zachodniej części – 25℃,

kujawsko-pomorskie – 28℃,

mazowieckie – 29℃,

świętokrzyskie – 27℃,

lubelskie – 28℃,

podlaskie – w południowej części 25℃, a w północnej – 23℃,

warmińsko-mazurskie – 26℃,

podkarpackie – 28℃. Tego dnia również pojawi się małe/niewielkie zachmurzenie i słaby/umiarkowany wiatr. Ostatni dzień weekendu nas rozpieści. Na Mazowszu 30℃ W niedzielę temperatura będzie jeszcze wyższa. Zachodniopomorskie – 30℃, a w północno-zachodniej części termometry wskażą – 25℃,

lubuskie – 31℃,

dolnośląskie – 31℃,

wielkopolskie – 29℃,

opolskie – 31℃,

śląskie – 30℃,



małopolskie – 30℃,

łódzkie – 30℃,



pomorskie – w zachodniej części – 24℃,

kujawsko-pomorskie – 28℃,

mazowieckie – 30℃,

świętokrzyskie – 28℃,

lubelskie – 30℃,

podlaskie – w południowej części 26℃, a w północnej – 29℃,

warmińsko-mazurskie – 26℃,

podkarpackie – 31℃. W sobotę pojawi się też małe/umiarkowane zachmurzenie i słaby lub umiarkowany wiatr. Z niedzieli na poniedziałek, na zachodzie kraju, pojawić mogą się też lokalnie burze – gdzieniegdzie z możliwymi (przelotnymi) opadami deszczu.

