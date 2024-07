IMGW ostrzega przed upałami. W niedzielę dadzą się nam we znaki prawie w całej Polsce

Według map pogodowych IMGW, dokuczliwe upały czekają mieszkańców na obszarze niemal całej Polski. Ostrzeżenia II stopnia wydano dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz części województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego i podlaskiego.

Pogoda dla Polski. Ostrzeżenia przed upałami

Z kolei ostrzeżenia I stopnia wydano dla części województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. W większości kraju temperatura maksymalna dojdzie do 30-32 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem będzie wyraźnie niższa: od 19 do 23 stopni Celsjusza. Opady wystąpić mogą tylko w południowo-wschodniej części kraju i w Karpatach.

Warto przypomnieć, że ostrzeżenie II stopnia zapowiadać może niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które niosą ze sobą ryzyko dużych strat materialnych oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Prowadzenie działalności na takich obszarach jest mocno ograniczone.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne.IMGW podkreśliło, że alerty zaczną obowiązywać w niedzielę od godziny 12 do poniedziałku do godziny 20:00.

Prognoza pogody na niedzielę

W dzień prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami, głównie na południowym wschodzie kraju umiarkowane i duże. W Karpatach i na południowym wschodzie lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu, w Bieszczadach możliwe burze. Wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 20 mm, będzie możliwy grad. Temperatura maksymalna na północy i północnym wschodzie oraz krańcach południowych osiągnie od 24°C do 29°C, na pozostałym obszarze od 30°C do 33°C, jedynie miejscami na wybrzeżu będzie chłodniej: od 19°C do 24°C. Wiatr zapowiadany jest słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie małe, jedynie na zachodzie kraju umiarkowane i duże. Na krańcach zachodnich nad ranem przelotny deszcz, miejscami także burze w trakcie których prognozowana suma opadów wyniesie około 10 mm. Temperatura minimalna od 13°C, 14°C na północnym wschodzie i na Podhalu, około 17°C w centrum, do 20°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

