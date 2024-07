Pogoda na wtorek. W nocy niebezpiecznie, ale w dzień odetchniemy

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek na zachodzie Polski będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. To tam spadnie najwięcej deszczu i burze będą najbardziej gwałtowne. W ich trakcie spadnie do 15 milimetrów na metr kwadratowy.

Prognoza pogody na wtorek. Przed nami chłodna noc

Synoptycy zapowiadają spore zachmurzenie w nocy. Spadnie także deszcz – na przelotne opady muszą przygotować się mieszkańcy wschodniej Polski. Tam może także zagrzmieć.

Suma opadów w burzach do 35 milimetrów, jedynie na Pomorzu Wschodnim i w Kujawach do 45 milimetrów na metr kwadratowy.

Miłośnicy porannej fotografii mogą zacierać ręce – na zachodzie pojawią się krótkotrwałe mgły.

Temperatura minimalna od 12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie kraju i w kotlinach sudeckich, przez około 17 stopni Celsjusza w centrum, do 19 stopni Celsjusza na południu i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem mocniejszy – w porywach może osiągać do 55 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunków północno-zachodniego i zachodniego. W czasie burz i w Sudetach porywy wiatru osiągną prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek. W części kraju zagrzmi

IMGW podaje, że w dzień generalnie możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego.

Tylko miejscami na północy kraju, na wschodzie i krańcach południowo-wschodnich na niebie może pojawić się więcej chmur. Tam możliwy jest również przelotny deszcz, a na wschodzie – burze. Sumarycznie podczas burz na północnym wschodzie może spaść do 20 milimetrów na metr kwadratowy.

Mieszkańcy południa Polski na termometrach zobaczą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza. U tych, którzy mieszkają na południu kraju będzie cieplej – do 27 stopni Celsjusza.

Nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, tam słupki termometrów wskażą około 20 stopni Celsjusza. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, zachodni i północno-zachodni. Tylko w czasie burz i w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać do 60 kilometrów na godzinę.

