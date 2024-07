Nadchodzi zmiana pogody. Odetchniemy z ulgą

Po wielu upalnych dniach do Polski nadciąga ochłodzenie. W środę temperatura maksymalna w zachodniej części kraju nie powinna przekroczyć 24 stopni, a w regionach północno-zachodnich wyniesie od 19 do 22 stopni.

Pogoda na jutro. Prognozowane ochłodzenie w Polsce

Wraz z ochłodzeniem kraj ogarnie zachmurzenie, umiarkowane i duże. Towarzyszyć będą mu przelotne opady deszczu i burze. W południowej części Polski w środę spaść może też grad – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, choć w czasie burz jego porywy mogą osiągnąć prędkość do 75 km/h.

We wschodnich i centralnych regionach kraju wciąż będzie bardzo ciepło. „Około 27°C w centrum, do 29°C lokalnie na południowym wschodzie” – informuje IMGW. W obszarach podgórskich i nad morzem termometry pokażą od 18 do 20 stopni.

W nocy temperatura spadnie do 12 stopni miejscami na zachodzie, 15 stopni w centrum Polski i 18 stopni lokalnie nad morzem. Najchłodniej będzie w obszarach podgórskich, gdzie termometry w godzinach nocnych pokażą od 9 do 11 stopni. „Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni” – podaje Instytut. W czasie burz jego porywy mogą osiągnąć prędkość do 65 km/h.

Prognoza na środę. IMGW wydaje ostrzeżenia hydrologiczne

Choć IMGW wyjątkowo nie prognozuje żadnych ostrzeżeń meteorologicznych, alarmuje o suszy hydrologicznej w regionach północno-wschodnich, miejscami także w centrum kraju i w południowo-wschodnich częściach Polski.

Instytut wydał też na środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla powiatów na terenie południowo-wschodnich województw i alert drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni Gostyni na Śląsku.

