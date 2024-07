Ostrzeżenia IMGW. Mieszkańcy tego regionu muszą uważać

Państwowy Instytut Badawczy wydał 23 ostrzeżenia hydrologiczne. Na wschodzie kraju pojawić mogą się ponadto burze z opadami deszczu. W piątek, w ciągu dnia, średnia temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza.

Mieszkańcy tych województw muszą uważać

Według ekspertów słabe burze mogą pojawić się w czwartek w nocy, na północnym wschodzie Polski. W ich trakcie może dojść do przelotnych opadów deszczu (w okolicach 10-15 milimetrów) a gdzieniegdzie nawet do wyładowań atmosferycznych. Istnieje niewielka szansa, że podczas zachmurzenia zawieje wiatr o dużej prędkości czy spadnie grad. W piątek natomiast, w ciągu dnia, sytuacja będzie identyczna, choć obszar, na którym występowały będą burze, poszerzony zostanie o południowe części terytorium Polski. I w tym wypadku można spodziewać się deszczu – intensywnego – a także gdzieniegdzie wyładowań atmosferycznych. Suma opadów nie powinna przekroczyć od 15 do 20 mm (punktowo). Lokalnie pojawić może się trochę gradu, a podczas burz wiatr może osiągnąć 60 km/h.

Jakich województw dotyczą prognozy? Według mapy IMGW w nocy z 25 na 26 lipca, a także w piątek w ciągu dnia, słabe burze pojawić mogą się, a także województwa lubelskiego – we wschodniej części i podkarpackiego – powiaty na północnym wschodzie.

W piątek nawet 28℃

W serwisie meteo-imgw.pl czytamy, że wydano też ostrzeżenia hydrologiczne. Chodzi o fragment województwa warmińsko-mazurskiego – wschodnia część, podlaskiego, mazowieckiego – północno-wschodnia część, lubelskiego i podkarpackiego – wschodnia część. Może tam dojść do gwałtownego wzrostu stanu wód. Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Wymienione obszary są zagrożone hydrologicznie ze strony mniejszych rzek, jak i lokalnych podtopień – szczególnie na obszarach miejskich – czytamy.

W piątek natomiast temperatury będą stosunkowo wysokie. Przy drobnych opadach deszczu i małym – do umiarkowanego – zachmurzeniu termometry wskazywać będą 23-25℃ na północy, 25-28℃ na południu i od 25-28℃ w centralnej Polsce.

