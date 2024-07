Prognoza pogody na sobotę. Będzie pogodowy armageddon?

Chłodny front wpływa do Polski od zachodu. Do sobotniego wieczora obejmie powoli całe Pomorze i zachodnie części naszego kraju. Pchany będzie przez masy polarnego powietrza i nad Polską zetknie się z gorącym, zwrotnikowym powietrzem. To wywołać może gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu.

Prognoza pogody na sobotnią noc

Sobotnia noc przyniesie nam chwilę oddechu - wszystko dzięki nieco niższej temperaturze, która wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, przez 15 stopni Celsjusza, jakie odczuć będą mogli mieszkańcy centrum Polski do 17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Powieje słabo, z przewagą porywów w kierunku południowym. Miejscami wystąpi mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Mieszkańcy północnego zachodu i wschodu Polski mogą spodziewać się sporego zachmurzenia z opadami deszczu.

Sobota w pogodzie. Wracają burze

IMGW podaje, że w dzień prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północnym zachodzie, a także na Dolnym Śląsku i południu Wielkopolski duże z większymi przejaśnieniami. Tam po południu przelotne opady deszczu, możliwe będą również burze.

W niemal całym kraju będzie upalnie – od 26 stopni Celsjusza na północy Polski do 31 stopni Celsjusza na południu. Mieszkańcy wybrzeża i turyści odpoczywający nad Bałtykiem będą odczuwali komfort termiczny, bowiem prognozowana jest tam temperatura wysokości 22-25 stopni Celsjusza.

Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni i południowy, w czasie burz silny i porywisty.

Biomet niekorzystny. I to w niemal całym kraju

Jak informuje IMGW, na zachodzie kraju dominować będzie niekorzystna biotropia pogody.

Na pozostałym obszarze Polski początkowo korzystne warunki biometeorologiczne, w dzień pogorszą się na ogół do niekorzystnych z uwagi na uciążliwe warunki – będzie bowiem nie tylko upalnie, ale i bardzo wilgotno. Wieczorem z kolei osłabną do obojętnych; niekorzystna biotropia pogody utrzyma się jedynie na obszarach z burzami.

