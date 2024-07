Pogoda na jutro. Uważajcie, IMGW wydał ostrzeżenia

W środę, po pogodnej nocy z dobrymi warunkami do obserwacji zorzy polarnej, w Polsce znów nastaną upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 24 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, przez 27 stopni w centrum kraju, po 31 stopni w południowej i południowo-zachodniej części Polski.

Pogoda na jutro. IMGW ostrzega przed upałami

Chłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry nie powinny wskazać więcej niż 21 stopni. Przyczyni się do tego wiatr, choć zgodnie z prognozami będzie słaby i umiarkowany, zwykle północno-zachodni i zachodni. „W dzień zachmurzenie na ogół małe, na północnym zachodzie okresami umiarkowane” – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami dla powiatów na terenie południowych i południowo-zachodnich województw. W okolicach Katowic, Gliwic, Rybnika i Bielska-Białej obowiązywać będą alerty drugiego stopnia, a w pozostałych powiatach – od oleskiego w województwie opolskim, po żarski w województwie lubuskim – ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Prognoza pogody na środę. W kolejne dni powrócą burze

W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna nie powinna spaść poniżej 11 stopni na północnym wschodzie, 12 stopni nad morzem i 14 stopni w centralnej części kraju. W południowych województwach termometry wskażą nie mniej niż od 16 do stopni, czemu sprzyjać będzie słaby wiatr.

„Nad ranem lokalnie możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 m” – ostrzega IMGW. To konsekwencja dużego zachmurzenia i opadów deszczu, które spodziewane są na południowym zachodzie. W pozostałych częściach kraju zachmurzenie będzie małe, choć na zachodzie może wzrosnąć do umiarkowanego.

Instytut przewiduje, że w kolejnych dniach nad południową część Polski powrócą burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia prognozowane są na najbliższy weekend, w który znów ustąpić powinny upały.

