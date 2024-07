Upały nie odpuszczą. Jutro zagrzmi i popada

Sierpień rozpocznie się w Polsce upałami. Przyniesie też powrót opadów deszczu i burz. W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla południowej części kraju.

Pogoda na jutro. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami

Ostrzeżeniami objęto obszar od powiatu lubaczowskiego w województwie podkarpackim do powiatu krośnieńskiego w województwie lubuskim. Nieco chłodniej będzie w pasie od Tarnowa do Opola – w tych regionach IMGW nie prognozuje żadnych alertów.

Temperatura maksymalna na południu i w centrum kraju wyniesie od 29 do 31 stopni. Nad morzem nie powinna natomiast przekroczyć 20 stopni, a w pozostałych regionach termometry wskażą od 23 do 27 stopni. „Wiatr słaby, na wschodzie chwilami umiarkowany i lokalnie porywisty, przeważnie północno-zachodni i zachodni, na południowym zachodzie zmienny” – informuje IMGW.

Pogoda na czwartek. „Powrót deszczu i burz”

„Od czwartku powrót deszczu i burz” – prognozuje Instytut. Zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, choć w południowej i południowo-zachodniej Polsce okresami może wzrosnąć do dużego. Właśnie tam miejscami może popadać i zagrzmieć, a lokalnie burzom towarzyszyć grad. Suma opadów w południowych regionach punktowo wynieść może nawet 35 mm, na pozostałych obszarach nie powinna przekroczyć 25 mm.

„Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h, lokalnie do 75 km/h” – przewiduje IMGW. We wschodniej Polsce wciąż będzie jednak pogodnie, nie powinno też padać. Sytuacja nie ulegnie zmianie w nocy, choć opady w południowej części kraju mogą doprowadzić do powstania mgieł, które nad ranem ograniczą widoczność do 400 m. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 10 do 12 stopni na Podhalu i w północnej Polsce, przez około 14 stopni w centrum kraju, po 17 stopni na południu.

