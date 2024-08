Pół Polski na żółto. Ostrzeżenia IMGW

Ulewne deszcze, burze czy burze z gradem są zjawiskami dość charakterystycznymi podczas letnich miesięcy. Nic więc dziwnego, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej często alarmuje Polaków o potencjalnym zagrożeniu.

W niedzielę rano na stronie IMGW pojawiły się kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie wystąpi grad.

Ostrzeżenia dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i zachodnich powiatów łódzkiego.

twitter

Prognoza pogody na niedzielę. Będzie ciepło?

Przypomnijmy również pogodę na dziś. Polska wschodnia i południowa w niedzielę będzie pod wpływem klina wyżu, natomiast nad pozostały obszar kraju, od zachodu, nasunie się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym – czytamy na stronie IMGW.

Przed frontem na wschodzie zalegać będzie ciepła, polarna morska masa powietrza. Z kolei nad zachodnią część kraju napłynie chłodniejsze powietrze. Ciśnienie będzie spadać.

Warto przyjrzeć się prognozie pogody w poszczególnych regionach Polski. Powodów do radości w drugi dzień pierwszego sierpniowego weekendu nie będą mieli odpoczywający w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem. Tam zachmurzenie duże. Przelotnie wystąpią opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 22 stopni Celsjusza – w Gdańsku 22 stopnie Celsjusza, w Koszalinie o jeden mniej. Możemy spodziewać się umiarkowanego i słabego wiatru. W czasie burz osiągnie on maksymalną prędkość do 65 km/h.

Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu w niedzielę będzie cieplej niż nad morzem. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni Celsjusza – w Białymstoku 25 stopni, w Olsztynie i Suwałkach o jeden mniej. Wiatr słaby i umiarkowany.

W Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie oraz w Kujawsko-Pomorskiem zachmurzenie w niedzielę będzie duże i umiarkowane. Spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu, a miejscami burz. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni Celsjusza – w Poznaniu 23 stopnie, podobnie jak w Kaliszu. W Zielonej Górze natomiast 24 stopnie. Z kolei w Bydgoszczy i Toruniu słupki rtęci pokażą 22 kreski powyżej zera.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Czytaj też:

Pogodowy fake news obiegł polskie media. „Burze widmo” nie istniejąCzytaj też:

Superkomórka burzowa przeszła przez Mielec. Nagranie mrozi krew w żyłach