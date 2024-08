Prognoza pogody na czwartek. Prawie cała Polska z alertami IMGW

Jak podają synoptycy, już w nocy część kraju nawiedzą burze. Spodziewać się ich mogą mieszkańcy pasa od Pomorza, przez centrum po Opolszczyznę. W czasie burz może spaść także grad.

Na północnym wschodzie Polski miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Będzie chłodno – temperatura minimalna od 9 stopni Celsjusza, 12 stopni na wschodzie, przez 15 stopni Celsjusza w centrum kraju po 18 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Powieje słaby, przeważnie południowo-wschodni wiatr, na zachodzie skręcający na południowo-zachodni. Tylko w czasie burz w porywach może osiągać do 75 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek. Strefa burz i opadów będzie się przemieszczać

IMGW informuje, że w ciągu dnia w kraju zaobserwujemy zachmurzenie umiarkowane i duże.

Przesuwająca się z zachodu na wschód strefa opadów deszczu i burz przyniesie opady sięgające do 35 milimetrów na metr kwadratowy. Lokalnie może spaść niewielki grad. Zachód kraju będzie mógł odetchnąć – tam już bez burz, a na krańcach południowo-wschodnich bez opadów.

Temperatura maksymalna przeważnie od 22 stopni Celsjusza do 25 stopni Celsjusza. Tylko na wschodzie kraju nieco cieplej, do 29 stopni Celsjusza. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości odpoczną od upałów – tam bowiem słupki termometrów pokażą około 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na Mazurach i Podlasiu początkowo południowy. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać do 70 kilometrów na godzinę.

IMGW ostrzega przed burzami. Wydano alerty

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia wydano dla sporej części Polski.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla województwa dolnośląskiego. Objęto nim powiaty: zgorzelecki, lwówecki, złotoryjski, lubański, karkonoski, kamiennogórski oraz Jelenią Górę.

Alerty będą obowiązywały od środy od godziny 23 do czwartku do godziny 6.

Część Polski znalazła się też w obszarze burzowych alarmów pierwszego stopnia. Mowa o województwach:

zachodniopomorskim (powiaty zachodnie i centralne);

lubuskim;

dolnośląskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia, o których pisaliśmy wyżej;

opolskim, (powiaty nyski, brzeski, namysłowski);

wielkopolskim, na zachodzie województwa.

Alarmy obowiązują w czwartek w godzinach 2-9.

Instytut zapowiedział także wydanie kolejnych ostrzeżeń pierwszego stopnia już w ciągu czwartkowego dnia. Mają być nimi objęte województwa:

pomorskie;

warmińsko-mazurskie;

opolskie;

śląskie;

małopolskie;

kujawsko-pomorskie;

wielkopolskie (powiaty wschodnie);

mazowieckie (powiaty zachodnie);

łódzkie;

dolnośląskie (powiaty oleśnicki i oławski);

świętokrzyskie;

podkarpackie (powiaty zachodnie).

