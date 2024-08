Prognoza pogody na wtorek. Upał wpełza do Polski, IMGW wydał ostrzeżenia

Jak informują synoptycy, upał obejmie zachodnie krańce Polski – dla tamtych obszarów wydano ostrzeżenia.

Noc chłodna, ale pogodna

Ale zanim nastanie upalny dzień, spodziewać się będziemy mogli chłodnej, pogodnej nocy.

Nad ranem na północy oraz w dolinach górskich miejscami krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Mieszkańcy krańców północno-wschodnich zobaczą na swoich termometrach najniższą z całej Polski temperaturę, bo jedynie 7 stopni Celsjusza. Więcej, bo około 11 stopni Celsjusza będzie w centrum i w dolinach górskich. Najcieplej na południowym zachodzie i wybrzeżu – tam słupki termometrów wskażą 14 stopni Celsjusza.

Powieje słaby wiatr, na zachodzie, południu i w centrum przeważnie z kierunków wschodnich, miejscami zmienny. Na pozostałym obszarze z kierunków północnych.

Upalny dzień. Gdzieniegdzie popada

IMGW prognozuje małe zachmurzenie w ciągu dnia. Więcej chmur zobaczymy jedynie na północnym wschodzie. Z kolei na krańcach północno-wschodnich miejscami słabe, przelotne opady deszczu.

Od 20 stopni Celsjusza pokażą termometry na Helu, 23 stopnie Celsjusza na Suwalszczyźnie. Mieszkający w centrum mogą spodziewać się 26 stopni Celsjusza, a mieszkańcy południa kraju 30 stopni Celsjusza.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków północnych, na pozostałym obszarze z kierunków wschodnich.

Biomet wyjątkowo korzystny

Jak podał IMGW, niemal w całym kraju od rana do wieczora spokojna, wyżowa pogoda od rana do wieczora będzie korzystnie wpływać na organizm człowieka. Jedynie miejscami w Polsce południowo-zachodniej, ze względu na silny stres gorąca i odczucie duchoty, na ogół korzystne warunki biometeorologiczne w najcieplejszej porze dnia przejściowo pogorszą się do niekorzystnych.

