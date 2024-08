Pogoda na środę. W Polsce coraz goręcej. IMGW wydało alerty

Spokojne dni w pogodzie już za nami. Zgodnie z prognozami, aura ma się gwałtownie zmienić. Nim to jednak nastanie, czeka nas chłodna, raczej bezchmurna noc.

Spokojnie i chłodno w nocy

Nad ranem na północnym wschodzie kraju lokalnie mogą wystąpić krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że mieszkańcy krańców północno-wschodnich kraju i rejonów podgórskich Karpat zobaczą na termometrach najniższe wartości, a mianowicie 8 stopni Celsjusza. Około 13 stopni Celsjusza będzie w centrum i w rejonach podgórskich Sudetów, a do 16 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.

Wiatr powieje słaby, jedynie na północnym zachodzie umiarkowany i tam okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Gorąco i burzowo w dzień

W dzień nie zobaczymy nad Polską wielu chmur – niebo będzie bezchmurne lub pojawią się na nim nieliczne obłoki. Po południu na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego.

Na termometrach od 23 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim, przez około 28 stopni Celsjusza w centrum, do 31 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na południu i północy porywisty, z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy wiatru do 55 kilometrów na godzinę.

IMGW podaje, że w Polsce nadal przeważać będą korzystne warunki biometeorologiczne. Na północnym wschodzie utrzymywać się one będą przez cały dzień, na pozostałym obszarze kraju przejściowo w ciągu dnia osłabną do obojętnych, a na południowym zachodzie pogorszą się do niekorzystnych.

Wydano ostrzeżenia przed upałem

Synoptycy wydali alerty dla części kraju przed upałem. Będą obowiązywały w województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach: goleniowskim, polickim, Szczecin, stargardzkim, gryfińskim, choszczeńskim, pyrzyckim, myśliborskim;

lubuskim;

wielkopolskim, w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, szamotulskim, obornickim, poznańskim, Poznań, nowotomyskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, kępińskim;

śląskim, poza powiatem żywieckim;

małopolskim, poza powiatami: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim

dolnośląskim;

opolskim.

W większej części Polski wygasną w środę o godzinie 20, ale w województwie śląskim, małopolskim i wielkopolskim będą aktualne od środy od godziny 12 do czwartku do godziny 20.

