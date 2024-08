Obecna chwila spokoju w pogodzie to „cisza przed burzą”. Weekend da nam popalić

Czwartek pod względem pogody był wyjątkowo spokojny, niepodobny do ostatnich dni. Jeszcze wieczorem i w nocy wystąpić ma zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północy kraju miejscami będzie ono duże i tam możliwe są słabe przelotne opady deszczu.

Pogoda na czwartkową noc

Na południu i południowym wschodzie utworzą się lokalne mgły, ograniczające widoczność do 300 m. Temperatura minimalna będzie oscylować od 9°C, 11°C na południu do 16°C na północnym zachodzie, a nad morzem wyniesie około 17°C.

W kotlinach sudeckich spodziewany jest spadek temperatury nawet do 8°C, a w kotlinach karpackich lokalnie do 4°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, przeważnie południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

Prognoza na piątek

Z kolei w piątek 23 sierpnia zachmurzenie będzie małe, na północy okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie od 22°C, 24°C na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu do 28°C, 30°C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, na północy porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

Pogodowe szaleństwa czekają nas w sobotę 24 sierpnia, kiedy temperatura osiągnie 35 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już planuje alerty na weekend. Spodziewane są ostrzeżenia II stopnia przed upałem w całym kraju oprócz województw: zachodniopomorskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W tych czterech regionach obowiązywać będzie I poziom ostrzeżenia.

Burze wrócą w niedzielę

W niedzielę 25 sierpnia z zachodu nadejdzie front atmosferyczny, który przyniesie burze i ulewy. W prognozach na ten dzień zapowiadane są duże wahania temperatury. W centrum i na wschodzie kraju temperatura sięgnie 36 stopni Celsjusza, a na zachodzie maksymalnie 18-20.

